«СЕТАМ» возобновил аукционы по реализации арестованного имущества по исполнительным надписям нотариусов

ГП «СЕТАМ» возобновило электронные аукционы, а также начинает принятие заявок на реализацию арестованного имущества в рамках исполнительных производств по принудительному выполнению исполнительных надписей нотариусов.

Фото: setam.gov.ua

Министерство юстиции Украины сообщило, что ГП «СЕТАМ» возобновило электронные аукционы по реализации арестованного имущества, переданного на реализацию по исполнительным надписям нотариусов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Вступил в силу приказ Минюста от 25.05.2023 №2011/5 об изменениях в приказ от 10.06.2022 №2343/5.

Согласно приказу Минюста, ГП «СЕТАМ» возобновляет электронные аукционы, а также начинает принятие заявок на реализацию арестованного имущества в рамках исполнительных производств по принудительному выполнению исполнительных надписей нотариусов.

Процедура подачи заявок на реализацию имущества по исполнительным надписям нотариусов для исполнителей не будет отличаться от продажи другого арестованного имущества», - говорится в сообщении.

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