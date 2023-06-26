В пяти областях Украины могут появиться платные дороги

Сколько будет стоить проезд и будут ли региональные отличия в цене, пока не сообщают.

Украина готовит технически экономическое обоснование (ТЭО) для создания первых платных путей в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Стоимость проекта составляет $6,5 млрд. Об этом сообщил глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем на круглом столе в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Сейчас делаем ТЭО для Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей. И это ТЭО готовится за счет бюджетных средств. Общая стоимость проекта составит около 6,5 млрд”, – сказал Найем.

Он отметил, что это один из самых перспективных проектов в Украине. И правительство уже зарегистрировало законопроект, позволяющий его реализовать. В участии заинтересованы компании из ЕС.

Вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсия Мора сообщил, что Министерство восстановления, Агентство восстановления и IFC подписали меморандум о взаимопонимании для развития системы платных дорог, что, по его мнению, станет "критически важным аспектом”.

Сколько будет стоить проезд платной дорогой, и будут ли региональные отличия в цене, пока неизвестно.

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