Обновили функционал Государственного реестра прав на недвижимое имущество: детали

Реализовано значительное количество изменений в функционале ГРПН.

Фото: solom.kyivcity.gov.ua

ГП «Национальные информационные системы» 25 июня обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРПН). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Текущим обновлением реализовано значительное количество изменений в функционале, в том числе, реализована возможность в рамках запроса по номеру «Идентификатора объекта в ЕГЭСС» автоматически получить из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (далее – ЕГЭСС) сведения о технических характеристиках объекта строительства, будущего объекта недвижимости, законченного строительством объекта, а именно: тип объекта, общая площадь, жилая площадь, процент готовности, адрес и т.д. вещных прав.

Также осуществлено обновление интерфейса, справочников ГРПН, печатных форм заявлений и документов, формируемых в ГРПН во время проведения регистрационных действий и предоставления информации», - говорится в сообщении.

Подробное описание изменений:

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