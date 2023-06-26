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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. В Украине

На войне погиб работник Службы судебной охраны во Львовской области

12:07, 26 июня 2023
Богдан-Михаил Хомик погиб, защищая Украину от российских окупантов.
На войне погиб работник Службы судебной охраны во Львовской области

На войне погиб Богдан-Михаил Хомик, в мирное время работавший в территориальном управлении Службы судебной охраны во Львовской области. Он выполнял боевые задания в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом сообщает ССО во Львовской области.

«Начало полномасштабного вторжения встретил на передовой, боролся с захватчиками вблизи населенных пунктов Волноваха, Яковлевка, Белогоровка и Золотое. Несмотря на полученное ранение, вернулся на фронт.

За личный героизм указами Президента Украины был отмечен орденом «За мужество» II-й и III-й степеней и поощрительным знаком «Крест Сухопутных войск», — говорится в сообщении.

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