На войне погиб работник Службы судебной охраны во Львовской области

Богдан-Михаил Хомик погиб, защищая Украину от российских окупантов.

На войне погиб Богдан-Михаил Хомик, в мирное время работавший в территориальном управлении Службы судебной охраны во Львовской области. Он выполнял боевые задания в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом сообщает ССО во Львовской области.

«Начало полномасштабного вторжения встретил на передовой, боролся с захватчиками вблизи населенных пунктов Волноваха, Яковлевка, Белогоровка и Золотое. Несмотря на полученное ранение, вернулся на фронт.

За личный героизм указами Президента Украины был отмечен орденом «За мужество» II-й и III-й степеней и поощрительным знаком «Крест Сухопутных войск», — говорится в сообщении.

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