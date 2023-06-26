На війні загинув працівник Служби судової охорони у Львівській області

Богдан-Михайло Хомик загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

На війні загинув Богдан-Михайло Хомик, який у мирний час працював в територіальному управлінні Служби судової охорони у Львівській області. Він виконував бойові завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє ССО у Львівській області.

«Початок повномасштабного вторгнення зустрів на передовій, боровся із загарбниками поблизу населених пунктів Волноваха, Яковлівка, Білогорівка та Золоте. Не зважаючи на отримане поранення, повернувся на фронт.

За особистий героїзм указами Президента України був відзначений орденом «За мужність» II-го та III-го ступенів і заохочувальною відзнакою «Хрест Сухопутних військ», — йдеться у повідомленні.

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