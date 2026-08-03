ВС пояснив, хто має відшкодовувати моральну шкоду сім’ї загиблого працівника через ракетний обстріл

ВС пояснив, на кого покладається обов’язок щодо відшкодування моральної шкоди, завданої смертю працівника під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних дій держави-агресора.

Фото ілюстративне, джерело фото: suspilne.media

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Смерть працівника під час виконання трудових обов’язків унаслідок ракетного обстрілу, який є наслідком воєнних дій держави-агресора, не є підставою для покладення на роботодавця обов’язку відшкодувати моральну шкоду члену сім’ї працівника, якщо відсутнє порушення роботодавцем вимог законодавства про охорону праці. Така шкода підлягає відшкодуванню за рахунок держави-агресора або інших джерел, визначених законом. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

22 січня 2025 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу особи у справі за її позовом до ТОВ про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю батька.

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначала, що у червні 2023 року з її батьком, який перебував у трудових відносинах з ТОВ, стався смертельний нещасний випадок, спричинений ракетним обстрілом, тому, на її думку, вона має право на відшкодування моральної шкоди з ТОВ.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, керуючись відсутністю порушень з боку відповідача приписів ст. ст. 153, 160 КЗпП України, ст. ст. 13, 23 ЗУ «Про охорону праці». Водночас, оскільки смертельний нещасний випадок, який мав місце у червні 2023 року з батьком під час виконання ним трудових обов’язків, стався саме у зв’язку з наслідками проведення державою-окупантом воєнних (бойових) дій, тому відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок військової агресії держави-окупанта проти України, не можуть бути покладені на ТОВ.

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо відмови у задоволенні позову, оскільки відсутності порушення приписів ст. ст. 153, 160 КЗпП України, ст. ст. 13, 23 ЗУ «Про охорону праці» з боку ТОВ.

Відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави-агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, передбачених законодавством. Порядок визначення і відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 15 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Таким чином, оскільки смертельний нещасний випадок, який мав місце з чоловіком під час виконання ним трудових обов’язків, стався саме у зв’язку з наслідками проведення державою-окупантом воєнних (бойових) дій, а тому відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок військової агресії держави-окупанта проти України, не може бути за обставин цієї справи покладено на ТОВ.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду у справі № 210/6142/23 (провадження № 61-9226св24) можна ознайомитися за посиланням.

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