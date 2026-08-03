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ВС разъяснил, кто должен возмещать моральный вред семье погибшего работника из-за ракетного обстрела

07:18, 3 августа 2026
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ВС разъяснил, на кого возлагается обязанность по возмещению морального вреда, причиненного смертью работника при исполнении трудовых обязанностей вследствие военных действий государства-агрессора.
ВС разъяснил, кто должен возмещать моральный вред семье погибшего работника из-за ракетного обстрела
Фото иллюстративное, источник фото: suspilne.media
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Смерть работника при исполнении трудовых обязанностей вследствие ракетного обстрела, являющегося следствием военных действий государства-агрессора, не является основанием для возложения на работодателя обязанности возместить моральный вред члену семьи работника, если отсутствует нарушение работодателем требований законодательства об охране труда. Такой вред подлежит возмещению за счет государства-агрессора или иных источников, определенных законом. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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22 января 2025 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по его иску к ООО о возмещении морального вреда, причиненного смертью отца.

В обоснование заявленных требований истец указала, что в июне 2023 года с ее отцом, который состоял в трудовых отношениях с ООО, произошел смертельный несчастный случай, вызванный ракетным обстрелом, поэтому, по ее мнению, она имеет право на возмещение морального вреда со стороны ООО.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, руководствуясь отсутствием нарушений со стороны ответчика требований статей 153, 160 КЗоТ Украины, статей 13, 23 Закона Украины «Об охране труда». Вместе с тем, поскольку смертельный несчастный случай, произошедший в июне 2023 года с отцом во время исполнения им трудовых обязанностей, произошел именно вследствие военных (боевых) действий государства-оккупанта, возмещение морального вреда, причиненного в результате военной агрессии государства-оккупанта против Украины, не может быть возложено на ООО.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска, поскольку нарушения требований статей 153, 160 КЗоТ Украины, статей 13, 23 Закона Украины «Об охране труда» со стороны ООО отсутствовали.

Возмещение работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных вследствие вооруженной агрессии против Украины, осуществляется за счет средств государства-агрессора, а также средств, полученных из/от соответствующих фондов восстановления Украины, в том числе международных, международной технической и/или возвратной либо безвозвратной финансовой помощи, а также иных источников, предусмотренных законодательством. Порядок определения и возмещения работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных вследствие вооруженной агрессии против Украины, устанавливается Кабинетом Министров Украины (статья 15 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

Таким образом, поскольку смертельный несчастный случай, произошедший с мужчиной при исполнении им трудовых обязанностей, произошел именно вследствие военных (боевых) действий государства-оккупанта, возмещение морального вреда, причиненного в результате военной агрессии государства-оккупанта против Украины, при обстоятельствах данного дела не может быть возложено на ООО.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 22 января 2025 года по делу № 210/6142/23 (производство № 61-9226св24) можно ознакомиться по ссылке.

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