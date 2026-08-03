НАГС утвердило приоритетные направления повышения квалификации на 2027 год

Перечни сформированы с учетом актуальных вызовов, стратегических задач государства, евроинтеграционного курса Украины и результатов изучения потребностей в профессиональном обучении публичных служащих.

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило приоритетные направления повышения квалификации на 2027 год.

Соответствующие перечни утверждены приказом НАГС от 22 июля 2026 года № 101-26. Они сформированы с учетом актуальных вызовов, стратегических задач государства, евроинтеграционного курса Украины и результатов изучения потребностей в профессиональном обучении публичных служащих.

Среди ключевых тематических направлений:

европейская и евроатлантическая интеграция;

восстановление и развитие;

добропорядочность и предотвращение коррупции;

национальная устойчивость;

безбарьерность;

психологическая поддержка.

«В 2027 году перечень также дополнен новыми направлениями, в частности по практическому применению руководящих рекомендаций на национальном и местном уровнях, социальной сплоченности и безбарьерности, использованию инструментов финансов устойчивого развития и устойчивого финансирования.

Обращаем внимание провайдеров образовательных услуг: утвержденные направления необходимо учитывать при разработке, обновлении и согласовании программ повышения квалификации на 2027 год», — добавили в НАГС.

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