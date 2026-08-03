НАГС утвердило приоритетные направления повышения квалификации на 2027 год
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы утвердило приоритетные направления повышения квалификации на 2027 год.
Соответствующие перечни утверждены приказом НАГС от 22 июля 2026 года № 101-26. Они сформированы с учетом актуальных вызовов, стратегических задач государства, евроинтеграционного курса Украины и результатов изучения потребностей в профессиональном обучении публичных служащих.
Среди ключевых тематических направлений:
- европейская и евроатлантическая интеграция;
- восстановление и развитие;
- добропорядочность и предотвращение коррупции;
- национальная устойчивость;
- безбарьерность;
- психологическая поддержка.
«В 2027 году перечень также дополнен новыми направлениями, в частности по практическому применению руководящих рекомендаций на национальном и местном уровнях, социальной сплоченности и безбарьерности, использованию инструментов финансов устойчивого развития и устойчивого финансирования.
Обращаем внимание провайдеров образовательных услуг: утвержденные направления необходимо учитывать при разработке, обновлении и согласовании программ повышения квалификации на 2027 год», — добавили в НАГС.
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