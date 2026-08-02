Мотоцикл без шлема может дорого обойтись: водителям напомнили о штрафах

Водителям напомнили о штрафах за езду без шлема.

Фото: tremehelmets.com

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Патрульная полиция напомнила водителям двухколесного транспорта о необходимости проверять техническое состояние мотоциклов, иметь при себе документы и использовать защитное снаряжение.

Правоохранители рекомендуют перед поездкой проверять техническое состояние транспортного средства, иметь при себе необходимые документы и обязательно использовать мотошлем.

«Шлем может спасти жизнь», — подчеркнули в патрульной полиции.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, избегать резких маневров и опасных обгонов, а также быть внимательными и заметными для других участников дорожного движения.

За управление мотоциклом или перевозку пассажира без мотошлема предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Отдельно в полиции обратили внимание на шум от мотоциклов. Во время воздушных тревог громкий звук двигателя иногда может быть похож на звук вражеского дрона-камикадзе, что вызывает беспокойство и панику среди людей.

Правоохранители призвали водителей быть ответственными и не создавать лишнего шума.

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