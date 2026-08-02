Мотоцикл без шолома може коштувати дорого: водіям нагадали про штрафи

Водіям нагадали про штрафи за їзду без шолома.

Фото: tremehelmets.com

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Патрульна поліція нагадала водіям двоколісного транспорту про необхідність перевіряти технічний стан мотоциклів, мати документи та використовувати захисне спорядження.

Правоохоронці рекомендують перед поїздкою перевіряти технічний стан транспортного засобу, мати при собі необхідні документи та обов’язково використовувати мотошолом.

«Шолом може врятувати життя», — наголосили у патрульній поліції.

Водіям також нагадали про необхідність дотримуватися Правил дорожнього руху, швидкісного режиму, уникати різких маневрів і небезпечних обгонів, а також бути уважними та помітними для інших учасників руху.

За керування мотоциклом або перевезення пасажира без мотошолома передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Окремо у поліції звернули увагу на шум від мотоциклів. Під час повітряних тривог гучний звук двигуна іноді може бути схожим на звук ворожого дрона-камікадзе, що викликає занепокоєння та паніку серед людей.

Правоохоронці закликали водіїв бути відповідальними та не створювати зайвого шуму.

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