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У ЄС набула чинності вимога щодо маркування ШІ-контенту

17:31, 2 серпня 2026
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ЄС запроваджує нові правила прозорості штучного інтелекту.
У ЄС набула чинності вимога щодо маркування ШІ-контенту
Фото: commission.europa.eu
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Із 2 серпня 2026 року у ЄС набувають чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомила Єврокомісія.

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Нові вимоги до прозорості допоможуть людям розпізнавати випадки, коли вони взаємодіють із системою штучного інтелекту або переглядають контент, створений за допомогою ШІ.

Маркування контенту, створеного штучним інтелектом

Певний контент, створений або змінений за допомогою ШІ, повинен бути чітко та помітно промаркований, а також містити машиночитані позначки.

Європейський Союз створив набір спеціальних піктограм, які можуть використовуватися для такого маркування.

Ця вимога поширюється на:

  • зображення, аудіо та відео, які імітують реальних людей, об’єкти, місця, організації чи події (deepfake);
  • інструменти розпізнавання емоцій і біометричної категоризації;
  • тексти, опубліковані для інформування громадськості про питання суспільного інтересу, якщо вони не проходили перевірку людиною або редакційний контроль.

Повідомлення користувачів про взаємодію з ШІ

Користувачі мають бути чітко поінформовані, коли вони взаємодіють не з реальною людиною, а із системою штучного інтелекту — наприклад чат-ботом, ШІ-агентом або цифровим аватаром.

Європейська комісія опублікувала рекомендації, які допоможуть розробникам і користувачам систем ШІ виконувати нові вимоги щодо прозорості. У них пояснюється, як можна підтвердити відповідність правилам, зокрема шляхом дотримання спеціального кодексу практики.

Контроль за дотриманням правил і штрафи

За виконанням вимог щодо прозорості стежитимуть національні органи ринкового нагляду, Європейське управління зі штучного інтелекту (щодо систем під його контролем), а також Європейський наглядовий орган із захисту даних, якщо розробниками або користувачами є установи ЄС.

За порушення передбачені штрафи:

  • до 15 млн євро або 3% світового річного обороту — для компаній;
  • до 750 тис. євро — для установ, органів та агентств ЄС.

Під час застосування санкцій враховуватимуть пропорційність для малих і середніх підприємств, а також невеликих компаній із середньою капіталізацією.

Закон ЄС про штучний інтелект

Закон про штучний інтелект (AI Act) набув чинності 1 серпня 2024 року. Його положення вводяться поступово, а різні вимоги починають діяти у різні строки.

Документ створює єдиний ринок і гармонізовані правила для надійного використання штучного інтелекту в Європейському Союзі, а також сприяє розвитку інновацій у сфері ШІ.

Водночас закон спрямований на зменшення потенційних ризиків для здоров’я, безпеки та основоположних прав людей, а також на захист демократії та верховенства права.

Європейська комісія зазначає, що ефективне впровадження цих правил є одним із ключових пріоритетів.

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ЄС штучний інтелект ШІ

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