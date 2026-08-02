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В ЕС вступило в силу требование относительно маркировки ИИ-контента

17:31, 2 августа 2026
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ЕС вводит новые правила прозрачности искусственного интеллекта
В ЕС вступило в силу требование относительно маркировки ИИ-контента
Фото: commission.europa.eu
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С 2 августа 2026 года в ЕС вступают в силу новые правила, касающиеся прозрачности систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила Европейская комиссия.

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Новые требования к прозрачности помогут людям распознавать случаи, когда они взаимодействуют с системой искусственного интеллекта или просматривают контент, созданный с помощью ИИ.

Маркировка контента, созданного искусственным интеллектом

Определенный контент, созданный или измененный с помощью ИИ, должен быть четко и заметно промаркирован, а также содержать машиночитаемые метки.

Европейский Союз создал набор специальных пиктограмм, которые могут использоваться для такой маркировки.

Это требование распространяется на:

  • изображения, аудио и видео, имитирующие реальных людей, объекты, места, организации или события (deepfake);
  • инструменты распознавания эмоций и биометрической категоризации;
  • тексты, опубликованные для информирования общественности по вопросам общественного интереса, если они не проходили проверку человеком или редакционный контроль.

Уведомление пользователей о взаимодействии с ИИ

Пользователи должны быть четко проинформированы, когда они взаимодействуют не с реальным человеком, а с системой искусственного интеллекта — например, чат-ботом, ИИ-агентом или цифровым аватаром.

Европейская комиссия опубликовала рекомендации, которые помогут разработчикам и пользователям систем ИИ выполнять новые требования по прозрачности. В них объясняется, как можно подтвердить соответствие правилам, в частности путем соблюдения специального кодекса практики.

Контроль за соблюдением правил и штрафы

За соблюдением требований по прозрачности будут следить национальные органы рыночного надзора, Европейское управление по искусственному интеллекту (в отношении систем, находящихся под его контролем), а также Европейский надзорный орган по защите данных, если разработчиками или пользователями являются учреждения ЕС.

За нарушения предусмотрены штрафы:

  • до 15 млн евро или 3% мирового годового оборота — для компаний;
  • до 750 тыс. евро — для учреждений, органов и агентств ЕС.

При применении санкций будут учитывать принцип соразмерности для малых и средних предприятий, а также небольших компаний со средней капитализацией.

Закон ЕС об искусственном интеллекте

Закон об искусственном интеллекте (AI Act) вступил в силу 1 августа 2024 года. Его положения вводятся постепенно, а различные требования начинают действовать в разные сроки.

Документ создает единый рынок и гармонизированные правила для надежного использования искусственного интеллекта в Европейском Союзе, а также способствует развитию инноваций в сфере ИИ.

В то же время закон направлен на снижение потенциальных рисков для здоровья, безопасности и основных прав человека, а также на защиту демократии и верховенства права.

Европейская комиссия отмечает, что эффективное внедрение этих правил является одним из ключевых приоритетов.

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ЕС искусственный интеллект ИИ

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