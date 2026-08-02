В ЕС вступило в силу требование относительно маркировки ИИ-контента
С 2 августа 2026 года в ЕС вступают в силу новые правила, касающиеся прозрачности систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила Европейская комиссия.
Новые требования к прозрачности помогут людям распознавать случаи, когда они взаимодействуют с системой искусственного интеллекта или просматривают контент, созданный с помощью ИИ.
Маркировка контента, созданного искусственным интеллектом
Определенный контент, созданный или измененный с помощью ИИ, должен быть четко и заметно промаркирован, а также содержать машиночитаемые метки.
Европейский Союз создал набор специальных пиктограмм, которые могут использоваться для такой маркировки.
Это требование распространяется на:
- изображения, аудио и видео, имитирующие реальных людей, объекты, места, организации или события (deepfake);
- инструменты распознавания эмоций и биометрической категоризации;
- тексты, опубликованные для информирования общественности по вопросам общественного интереса, если они не проходили проверку человеком или редакционный контроль.
Уведомление пользователей о взаимодействии с ИИ
Пользователи должны быть четко проинформированы, когда они взаимодействуют не с реальным человеком, а с системой искусственного интеллекта — например, чат-ботом, ИИ-агентом или цифровым аватаром.
Европейская комиссия опубликовала рекомендации, которые помогут разработчикам и пользователям систем ИИ выполнять новые требования по прозрачности. В них объясняется, как можно подтвердить соответствие правилам, в частности путем соблюдения специального кодекса практики.
Контроль за соблюдением правил и штрафы
За соблюдением требований по прозрачности будут следить национальные органы рыночного надзора, Европейское управление по искусственному интеллекту (в отношении систем, находящихся под его контролем), а также Европейский надзорный орган по защите данных, если разработчиками или пользователями являются учреждения ЕС.
За нарушения предусмотрены штрафы:
- до 15 млн евро или 3% мирового годового оборота — для компаний;
- до 750 тыс. евро — для учреждений, органов и агентств ЕС.
При применении санкций будут учитывать принцип соразмерности для малых и средних предприятий, а также небольших компаний со средней капитализацией.
Закон ЕС об искусственном интеллекте
Закон об искусственном интеллекте (AI Act) вступил в силу 1 августа 2024 года. Его положения вводятся постепенно, а различные требования начинают действовать в разные сроки.
Документ создает единый рынок и гармонизированные правила для надежного использования искусственного интеллекта в Европейском Союзе, а также способствует развитию инноваций в сфере ИИ.
В то же время закон направлен на снижение потенциальных рисков для здоровья, безопасности и основных прав человека, а также на защиту демократии и верховенства права.
Европейская комиссия отмечает, что эффективное внедрение этих правил является одним из ключевых приоритетов.
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