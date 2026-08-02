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Военный через суд добился перерасчета выплат: незаконным признали применение прожиточного минимума 2018 года

23:59, 2 августа 2026
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Житомирский окружной административный суд признал противоправным применение воинской частью прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2018 во время начисления денежного довольствия военнослужащему.
Военный через суд добился перерасчета выплат: незаконным признали применение прожиточного минимума 2018 года
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Житомирский окружной административный суд обязал воинскую часть провести перерасчет денежного обеспечения военнослужащему за период прохождения службы, признав противоправным применение при расчете должностного оклада и оклада по воинскому званию прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2018 года.

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Обстоятельства дела

В Житомирский окружной административный суд обратился военнослужащий с иском к воинской части о признании противоправным бездействия относительно неначисления и невыплаты в надлежащем размере денежного обеспечения и других причитающихся выплат за период с 18 мая 2022 года по 19 мая 2023 года, а также об обязании провести соответствующий перерасчет и выплату. Истец просил осуществить перерасчет должностного оклада и оклада по воинскому званию путем применения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законами о Государственном бюджете Украины на 2022 и 2023 годы по состоянию на 1 января соответствующего года, с одновременной компенсацией сумм налога на доходы физических лиц в соответствии с постановлением Кабинета Министров №44.

Иск был обоснован тем, что воинская часть при определении размера денежного обеспечения применяла прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный по состоянию на 1 января 2018 года. По мнению истца, это привело к занижению как ежемесячного денежного обеспечения, так и всех выплат, расчет которых зависит от размера должностного оклада и оклада по воинскому званию, в частности денежной помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, премии и компенсации за неиспользованный ежегодный основной отпуск.

Воинская часть в отзыве на иск указала, что после признания судом противоправными отдельных положений постановления Кабинета Министров №103 законодательство не предусматривает автоматического восстановления предыдущей редакции нормативно-правового акта. По мнению ответчика, именно по этой причине отсутствовали правовые основания для проведения перерасчета денежного обеспечения с применением прожиточного минимума, установленного законом на 1 января каждого календарного года.

Суд установил, что истец проходил военную службу у ответчика с 18 мая 2022 года. Также было установлено, что в ответе на адвокатский запрос воинская часть подтвердила применение при определении должностного оклада и оклада по воинскому званию прожиточного минимума в размере 1762 грн, установленного по состоянию на 1 января 2018 года, и отказала в проведении перерасчета. Именно эти обстоятельства стали основанием для обращения военнослужащего в суд.

Позиция суда

Давая правовую оценку спорным правоотношениям, суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами Украины. При этом статья 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует военнослужащим достаточный уровень денежного обеспечения, в состав которого входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, ежемесячные и единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

Суд обратил внимание, что постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года №704 в первоначальной редакции пункта 4 было предусмотрено определение должностных окладов и окладов по воинским званиям путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года, на соответствующий тарифный коэффициент. Аналогичный порядок был закреплен и в примечаниях к приложениям к постановлению. Суд подчеркнул, что именно пункт 4 постановления №704 является нормативной нормой, подлежащей применению, а примечания лишь сопровождают ее содержание и не могут ему противоречить.

Вместе с тем постановлением Кабинета Министров Украины №103 от 21 февраля 2018 года в пункт 4 постановления №704 были внесены изменения, согласно которым расчет должен был осуществляться с применением прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января 2018 года. Однако постановлением Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18 пункт 6 постановления №103, которым были внесены указанные изменения, был признан противоправным и отменен. Суд отметил, что именно с этой даты возобновилось действие первоначальной редакции пункта 4 постановления №704, предусматривающей применение прожиточного минимума, установленного законом на 1 января каждого календарного года.

Суд установил, что ответчик не отрицал факта применения в спорный период прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2018 года при определении должностного оклада и оклада по воинскому званию истца. Вследствие этого денежное обеспечение, а также все производные выплаты были начислены в меньшем размере, чем это предусмотрено законодательством. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что действия воинской части по исчислению и выплате денежного обеспечения в заниженном размере без применения прожиточного минимума, установленного законами о Государственном бюджете Украины на соответствующие годы, являются противоправными.

Отдельно суд отметил, что в соответствии с Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим, утвержденным приказом Министерства обороны Украины №260, должностной оклад и оклад по воинскому званию являются базовыми составляющими, от которых зависит определение большинства ежемесячных и единовременных выплат военнослужащего. К таким выплатам относятся, в частности, надбавки, доплаты, премии, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, денежная помощь на оздоровление и другие виды денежного обеспечения. Поэтому неправильное определение размера должностного оклада влияет на размер всех указанных выплат, которые также подлежат перерасчету.

Относительно требования о компенсации сумм налога на доходы физических лиц суд отметил, что порядок такой компенсации определен постановлением Кабинета Министров Украины №44. В соответствии с его положениями военнослужащие имеют право на одновременное возмещение сумм налога, удержанного из денежного обеспечения и других причитающихся выплат, поэтому в случае проведения перерасчета денежного обеспечения такая компенсация также подлежит выплате.

Выводы суда

Оценив имеющиеся по делу №240/29647/25 доказательства и нормы материального права, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению. Суд отметил, что после вступления в законную силу постановления Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года по делу №826/6453/18 возобновилось действие первоначальной редакции пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины №704. Следовательно, с этой даты должностные оклады и оклады по воинским званиям должны определяться путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года, на соответствующий тарифный коэффициент, а не с применением показателя по состоянию на 1 января 2018 года.

Суд установил, что ответчик при начислении денежного обеспечения истцу за период с 18 мая 2022 года по 19 мая 2023 года неправомерно применял прожиточный минимум, определенный по состоянию на 1 января 2018 года. Это привело к занижению не только должностного оклада и оклада по воинскому званию, но и всех видов денежного обеспечения, расчет которых непосредственно зависит от этих составляющих.

Учитывая это, суд признал противоправным бездействие воинской части, заключавшееся в неприменении пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины №704 в редакции, действующей с 29 января 2020 года, при определении размеров должностного оклада и оклада по воинскому званию истца.

Кроме того, суд обязал воинскую часть провести перерасчет денежного обеспечения и всех причитающихся истцу выплат за спорный период с применением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законами Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» по состоянию на 1 января 2022 года и «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» по состоянию на 1 января 2023 года, умноженного на соответствующий тарифный коэффициент. Перерасчет должен быть осуществлен с учетом ранее выплаченных сумм.

Также суд пришел к выводу, что одновременно с проведением такого перерасчета воинская часть обязана осуществить компенсацию сумм налога на доходы физических лиц в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 15 января 2004 года №44, поскольку такая компенсация является составляющей механизма возмещения потерь военнослужащих, связанных с удержанием НДФЛ из денежного обеспечения.

По результатам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил административный иск, признал бездействие воинской части противоправным и обязал ответчика провести перерасчет и выплату причитающихся сумм денежного обеспечения и других выплат с соблюдением требований постановления Кабинета Министров Украины №704 в редакции, действующей после 29 января 2020 года.

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