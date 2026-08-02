В Украине резко подешевел один из самых популярных овощей

Из-за начала массового сбора урожая фермеры продают продукцию на 15% дешевле, чем неделей ранее.

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В Украине существенно снизились цены на картофель нового урожая. В конце июля производители реализовывали продукцию по 12–20 грн за килограмм, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее. Об этом сообщает EastFruit.

Главной причиной удешевления стало начало массовой уборки урожая. Фермеры практически во всех регионах страны уже активно собирают картофель, из-за чего предложение на рынке стремительно растет.

Эксперты отмечают, что сезонное увеличение объемов продукции оказывает давление на цены. Дополнительным фактором является качество раннего картофеля, которое нередко остается невысоким, что также способствует дальнейшему снижению цен.

В настоящее время молодой картофель в украинских магазинах продается в среднем по 15,5–25,5 грн за килограмм в зависимости от региона, торговой сети и качества продукции. Самые низкие цены начинаются примерно от 15,5 грн/кг, тогда как максимальная стоимость достигает около 25,5 грн/кг.

Эксперты не исключают, что с увеличением предложения картофеля нового урожая цены могут снизиться еще больше.

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