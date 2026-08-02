В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших овочів

В Україні суттєво знизилися ціни на картоплю нового врожаю. Наприкінці липня виробники реалізовували продукцію по 12–20 грн за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє EastFruit.

Головною причиною здешевлення став початок масового збирання врожаю. Фермери практично в усіх регіонах країни вже активно копають картоплю, через що пропозиція на ринку стрімко зростає.

Експерти зазначають, що сезонне збільшення обсягів продукції чинить тиск на ціни. Додатковим фактором є якість ранньої картоплі, яка нерідко залишається невисокою, що також сприяє подальшому здешевленню.

Наразі молоду картоплю в українських магазинах продають у середньому за 15,5–25,5 грн за кілограм, залежно від регіону, торговельної мережі та якості продукції. Найнижчі ціни стартують приблизно від 15,5 грн/кг, тоді як максимальна вартість сягає близько 25,5 грн/кг.

Експерти не виключають, що зі збільшенням пропозиції нового врожаю картопля може подешевшати ще більше.

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