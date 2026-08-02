З якого дня призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку

Отримувач допомоги повинен використати отримані кошти допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку виключно для придбання у безготівковій формі товарів і послуг.

Фото: obozrevatel.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається з наступного дня після закінчення дії медичного висновку або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та до досягнення дитиною однорічного віку, якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не пізніше закінчення останнього дня шостого місяця після досягнення дитиною однорічного віку. Про це нагадали Пенсійному фонді.

«Така допомога призначається по місяць досягнення дитиною однорічного віку включно.

Виняток. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників) з дня набуття ним відповідно до законодавства права представляти інтереси дитини, що підтверджується документально», — заявили у ПФ.

В усіх випадках допомога призначається не раніше ніж з 01.01.2026.

У разі звернення за призначенням допомоги після виникнення права на неї виплата здійснюється сумарно у розмірі, визначеному за кожний місяць, за всі місяці, починаючи з місяця, в якому виникло право на допомогу, по місяць досягнення дитиною однорічного віку включно.

На які потреби можна використати отримані кошти?

Отримувач допомоги повинен використати отримані кошти допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку виключно для придбання у безготівковій формі товарів і послуг у юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих відповідно до законодавства та яким банком-еквайром встановлено визначені коди категорій діяльності суб’єктів господарювання (Merchant Category Code), серед них за кодами: 5641 – дитячий одяг, 5651 – сімейний одяг, 5411 – бакалійні магазини, супермаркети, 5451 – продаж молочних продуктів вроздріб, 5912 – аптеки, 5941 – магазини спорттоварів, 5942 – книжкові магазини, 5945 – магазини іграшок, 7991 – музеї та виставки, 8011 – лікарі (загальна практика), лікарні – 8062, послуги догляду за дітьми – 8351.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.