Повторно сів за кермо напідпитку: на Закарпатті суд призначив адміністративний арешт і трирічну заборону на водіння

Водія, який повторно протягом року керував транспортом у стані алкогольного сп'яніння, Міжгірський районний суд визнав винним та призначив йому 10 діб адміністративного арешту.

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Міжгірський районний суд Закарпатської області визнав винним жителя Хустського району у повторному протягом року керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За рішенням суду порушнику призначено 10 діб адміністративного арешту, а також позбавлено права керування транспортними засобами строком на три роки. Про це повідомили у суді.

Судом встановлено, що 16 червня 2026 року в селі Колочава чоловік керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння. Огляд на місці зупинки із застосуванням алкотестера показав 2,45 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.

Правопорушення було вчинено повторно протягом року після притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Під час розгляду справи особа двічі не з’явилася до суду, незважаючи на належне повідомлення про дату, час і місце судових засідань. Враховуючи вимоги Кодексу України про адміністративні правопорушення та практику Європейського суду з прав людини, суд розглянув справу за її відсутності.

Дослідивши матеріали справи, результати огляду на стан сп’яніння, відеозаписи з нагрудних камер поліцейських та інші докази, суд дійшов висновку, що вина правопорушника повністю доведена.

Під час судового розгляду також встановлено, що чоловік керував незареєстрованим мотоциклом, не мав посвідчення водія та вже був позбавлений права керування транспортними засобами. За ці порушення його окремо притягнуто до адміністративної відповідальності.

Обираючи вид адміністративного стягнення, суд врахував повторність правопорушення, значний ступінь алкогольного сп’яніння, систематичне ігнорування вимог законодавства та підвищену небезпеку таких дій для інших учасників дорожнього руху. У постанові наголошено, що керування транспортним засобом у стані сп’яніння є одним із найнебезпечніших порушень правил дорожнього руху, яке створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

Водночас суд не застосував оплатне вилучення транспортного засобу. Матеріали справи не містили доказів того, що мотоцикл належить правопорушнику чи іншій особі, його власника під час розгляду справи не було встановлено, а транспортний засіб не вилучався поліцейськими як захід забезпечення провадження. За таких обставин суд не вбачав правових підстав для застосування цього додаткового адміністративного стягнення.

За результатами розгляду справи суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та призначив адміністративний арешт строком на 10 діб із позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки без оплатного вилучення транспортного засобу.

Крім того, на правопорушника покладено обов’язок сплатити судовий збір. Постанова суду наразі не набрала законної сили (справа №309/2460/26).

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