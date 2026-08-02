50 днів залишилось до завершення спрощеної програми повернення після СЗЧ — Міноборони

Військові після СЗЧ зможуть обрати понад 70 підрозділів.

Фото: volynnews.com

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У військових у СЗЧ залишилось 50 днів до завершення спрощеної програми повернення. Про це нагадав заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

«Я сподіваюсь, цей пост знайде тих, кому це зараз потрібно. Тих, у кого СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року включно, і хто хоче повернутися.

50 днів залишилось до завершення спрощеної програми повернення після СЗЧ. До 20 вересня встигніть прийняти правильне рішення», — заявив він.

Особа зможе:

- Обрати нову військову частину з переліку понад 70 ефективних підрозділів.

- Без БРЕЗів — ви прибуваєте безпосередньо до військової частини.

- При цьому, контактувати з попереднім підрозділом не потрібно.

- Вказати бажаний напрям служби, попередній досвід і навички. Усе це враховують рекрутери, коли підбиратимуть вам посаду.

«Кожен мав свої причини, щоб піти в СЗЧ.

Зараз ви маєте шанс повернутися до своєї боротьби. Ми тут не для того, щоб вас засуджувати, натомість понад 70 найбільш ефективних підрозділів готові прийняти вас до себе», — додав він.

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