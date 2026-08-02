Повторно сел за руль в нетрезвом состоянии: на Закарпатье суд назначил административный арест и трехлетний запрет на вождение

Водителя, который повторно в течение года управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, Межгорский районный суд признал виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.

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Межгорский районный суд Закарпатской области признал виновным жителя Хустского района в повторном в течение года управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда нарушителю назначено 10 суток административного ареста, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на три года. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что 16 июня 2026 года в селе Колочава мужчина управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр на месте остановки с использованием алкотестера показал 2,45 промилле алкоголя, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

Правонарушение было совершено повторно в течение года после привлечения водителя к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Во время рассмотрения дела лицо дважды не явилось в суд, несмотря на надлежащее уведомление о дате, времени и месте судебных заседаний. Учитывая требования Кодекса Украины об административных правонарушениях и практику Европейского суда по правам человека, суд рассмотрел дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, результаты освидетельствования на состояние опьянения, видеозаписи с нагрудных камер полицейских и другие доказательства, суд пришел к выводу, что вина правонарушителя полностью доказана.

Во время судебного разбирательства также установлено, что мужчина управлял незарегистрированным мотоциклом, не имел водительского удостоверения и уже был лишен права управления транспортными средствами. За эти нарушения он отдельно привлечен к административной ответственности.

Выбирая вид административного взыскания, суд учел повторность правонарушения, значительную степень алкогольного опьянения, систематическое игнорирование требований законодательства и повышенную опасность таких действий для других участников дорожного движения. В постановлении отмечено, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения, создающим реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В то же время суд не применил возмездное изъятие транспортного средства. Материалы дела не содержали доказательств того, что мотоцикл принадлежит правонарушителю либо другому лицу, его владелец во время рассмотрения дела установлен не был, а транспортное средство не изымалось полицейскими в качестве меры обеспечения производства. При таких обстоятельствах суд не усмотрел правовых оснований для применения этого дополнительного административного взыскания.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил административный арест сроком на 10 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года без возмездного изъятия транспортного средства.

Кроме того, на правонарушителя возложена обязанность уплатить судебный сбор. Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу (дело № 309/2460/26).

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