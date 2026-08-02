Військовий через суд домігся перерахунку виплат: незаконним визнали застосування прожиткового мінімуму 2018 року

Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним застосування військовою частиною прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року під час нарахування грошового забезпечення військовослужбовцю.

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Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину провести перерахунок грошового забезпечення військовослужбовцю за період проходження служби, визнавши протиправним застосування при обчисленні посадового окладу та окладу за військовим званням прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року.

Обставини справи

До Житомирського окружного адміністративного суду звернувся військовослужбовець із позовом до військової частини про визнання протиправною бездіяльності щодо ненарахування та невиплати у належному розмірі грошового забезпечення та інших належних виплат за період з 18 травня 2022 року по 19 травня 2023 року, а також про зобов’язання провести відповідний перерахунок і виплату. Позивач просив здійснити перерахунок посадового окладу та окладу за військовим званням шляхом застосування прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законами про Державний бюджет України на 2022 та 2023 роки станом на 1 січня відповідного року, з одночасною компенсацією сум податку з доходів фізичних осіб відповідно до постанови Кабінету Міністрів №44.

Позов було обґрунтовано тим, що військова частина під час визначення розміру грошового забезпечення застосовувала прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 1 січня 2018 року. На думку позивача, це призвело до заниження як щомісячного грошового забезпечення, так і всіх виплат, розрахунок яких залежить від розміру посадового окладу та окладу за військовим званням, зокрема грошової допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, премії та компенсації за невикористану щорічну основну відпустку.

Військова частина у відзиві на позов зазначила, що після визнання судом протиправними окремих положень постанови Кабінету Міністрів №103 законодавство не передбачає автоматичного відновлення попередньої редакції нормативно-правового акта. На думку відповідача, саме з цієї причини були відсутні правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня кожного календарного року.

Суд встановив, що позивач проходив військову службу у відповідача з 18 травня 2022 року. Також було встановлено, що у відповіді на адвокатський запит військова частина підтвердила застосування при визначенні посадового окладу та окладу за військовим званням прожиткового мінімуму у розмірі 1762 грн, встановленого станом на 1 січня 2018 року, та відмовила у проведенні перерахунку. Саме ці обставини стали підставою для звернення військовослужбовця до суду.

Позиція суду

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначив, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією і законами України. При цьому стаття 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» гарантує військовослужбовцям достатній рівень грошового забезпечення, до складу якого входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Суд звернув увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 у первісній редакції пункту 4 було передбачено визначення посадових окладів та окладів за військовими званнями шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт. Також аналогічний порядок був закріплений у примітках до додатків до постанови. Суд наголосив, що саме пункт 4 постанови №704 є нормативною нормою, яка підлягає застосуванню, а примітки лише супроводжують її зміст і не можуть їй суперечити.

Разом із тим постановою Кабінету Міністрів України №103 від 21 лютого 2018 року до пункту 4 постанови №704 були внесені зміни, відповідно до яких розрахунок мав здійснюватися із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого станом на 1 січня 2018 року. Однак постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2020 року у справі №826/6453/18 пункт 6 постанови №103, яким були внесені зазначені зміни, визнано протиправним та скасовано. Суд зазначив, що саме з цієї дати відновилася дія первісної редакції пункту 4 постанови №704, яка передбачає застосування прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня кожного календарного року.

Суд встановив, що відповідач не заперечував факту застосування у спірний період прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2018 року при визначенні посадового окладу та окладу за військовим званням позивача. Внаслідок цього грошове забезпечення, а також усі похідні виплати були нараховані у меншому розмірі, ніж це передбачено законодавством. За таких обставин суд дійшов висновку, що дії військової частини щодо обчислення та виплати грошового забезпечення у заниженому розмірі без застосування прожиткового мінімуму, встановленого законами про Державний бюджет України на відповідні роки, є протиправними.

Окремо суд зазначив, що відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, затвердженого наказом Міністерства оборони України №260, посадовий оклад та оклад за військовим званням є базовими складовими, від яких залежить визначення більшості щомісячних та одноразових виплат військовослужбовця. До таких виплат належать, зокрема, надбавки, доплати, премії, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, грошова допомога для оздоровлення та інші види грошового забезпечення. Тому неправильне визначення розміру посадового окладу впливає на розмір усіх зазначених виплат, які також підлягають перерахунку.

Щодо вимоги про компенсацію сум податку з доходів фізичних осіб суд зазначив, що порядок такої компенсації визначений постановою Кабінету Міністрів України №44. Відповідно до її положень військовослужбовці мають право на одночасне відшкодування сум податку, утриманого із грошового забезпечення та інших належних виплат, тому у разі проведення перерахунку грошового забезпечення така компенсація також підлягає виплаті.

Висновки суду

Оцінивши наявні у справі № 240/29647/25 докази та норми матеріального права, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню. Суд зазначив, що після набрання законної сили постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2020 року у справі №826/6453/18 відновилася дія первісної редакції пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України №704. Відтак з цієї дати посадові оклади та оклади за військовими званнями мають визначатися шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт, а не із застосуванням показника станом на 1 січня 2018 року.

Суд встановив, що відповідач при нарахуванні грошового забезпечення позивачу за період з 18 травня 2022 року по 19 травня 2023 року неправомірно застосовував прожитковий мінімум, визначений станом на 1 січня 2018 року. Це призвело до заниження не лише посадового окладу та окладу за військовим званням, а й усіх видів грошового забезпечення, розрахунок яких безпосередньо залежить від цих складових.

З огляду на це суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка полягала у незастосуванні пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України №704 у редакції, чинній з 29 січня 2020 року, при визначенні розмірів посадового окладу та окладу за військовим званням позивача.

Крім того, суд зобов’язав військову частину провести перерахунок грошового забезпечення та всіх належних позивачу виплат за спірний період із застосуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законами України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» станом на 1 січня 2022 року та «Про Державний бюджет України на 2023 рік» станом на 1 січня 2023 року, помноженого на відповідний тарифний коефіцієнт. Перерахунок має бути здійснений з урахуванням раніше виплачених сум.

Також суд дійшов висновку, що одночасно з проведенням такого перерахунку військова частина зобов’язана здійснити компенсацію сум податку на доходи фізичних осіб відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року №44, оскільки така компенсація є складовою механізму відшкодування втрат військовослужбовців, пов’язаних з утриманням ПДФО із грошового забезпечення.

За результатами розгляду справи суд повністю задовольнив адміністративний позов, визнав бездіяльність військової частини протиправною та зобов’язав відповідача провести перерахунок і виплату належних сум грошового забезпечення та інших виплат із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України №704 у редакції, чинній після 29 січня 2020 року.

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