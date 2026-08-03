НАДС затвердило пріоритетні напрями підвищення кваліфікації на 2027 рік

Переліки сформовано з урахуванням актуальних викликів, стратегічних завдань держави, євроінтеграційного курсу України та результатів вивчення потреб у професійному навчанні публічних службовців.

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Національне агентство України з питань державної служби затвердило пріоритетні напрями підвищення кваліфікації на 2027 рік.

Відповідні переліки затверджено наказом НАДС від 22 липня 2026 року № 101-26. Їх сформовано з урахуванням актуальних викликів, стратегічних завдань держави, євроінтеграційного курсу України та результатів вивчення потреб у професійному навчанні публічних службовців.

Серед ключових тематичних напрямів:

- європейська та євроатлантична інтеграція;

- відновлення та розвиток;

- доброчесність і запобігання корупції;

- національна стійкість;

- безбар’єрність;

- психологічна підтримка.

«У 2027 році перелік також доповнено новими напрямами, зокрема щодо практичного застосування керівних настанов на національному та місцевому рівнях, соціальної згуртованості й безбар’єрності, використання інструментів фінансів сталого розвитку та сталого фінансування.

Звертаємо увагу провайдерів освітніх послуг: затверджені напрями необхідно враховувати під час розроблення, оновлення та погодження програм підвищення кваліфікації на 2027 рік», — додали у НАДС.

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