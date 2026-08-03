НАДС затвердило пріоритетні напрями підвищення кваліфікації на 2027 рік
Національне агентство України з питань державної служби затвердило пріоритетні напрями підвищення кваліфікації на 2027 рік.
Відповідні переліки затверджено наказом НАДС від 22 липня 2026 року № 101-26. Їх сформовано з урахуванням актуальних викликів, стратегічних завдань держави, євроінтеграційного курсу України та результатів вивчення потреб у професійному навчанні публічних службовців.
Серед ключових тематичних напрямів:
- європейська та євроатлантична інтеграція;
- відновлення та розвиток;
- доброчесність і запобігання корупції;
- національна стійкість;
- безбар’єрність;
- психологічна підтримка.
«У 2027 році перелік також доповнено новими напрямами, зокрема щодо практичного застосування керівних настанов на національному та місцевому рівнях, соціальної згуртованості й безбар’єрності, використання інструментів фінансів сталого розвитку та сталого фінансування.
Звертаємо увагу провайдерів освітніх послуг: затверджені напрями необхідно враховувати під час розроблення, оновлення та погодження програм підвищення кваліфікації на 2027 рік», — додали у НАДС.
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