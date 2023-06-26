Привести к 25 июля 2023 года в надлежащее состояние имеющиеся укрытия: Зеленский издал указ

Также предусмотрены изменения в Уголовный кодекс и выделение финансирования на укрытия.

Фото: ОП

У местных властей есть время до 25 июля 2023 года, чтобы привести в надлежащее состояние имеющиеся укрытия. Об этом говорится в Указе Владимира Зеленского №353/2023, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года «Об результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения».

Ниже приводим самое решение.

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 23 червня 2023 року

Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення

Заслухавши доповіді Премʼєр-міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України та Генерального прокурора щодо фактичного стану утримання обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту (укриттів), Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

Визнати незадовільною роботу із забезпечення готовності обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту до їх використання за призначенням у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування в межах повноважень вжити невідкладних заходів для притягнення в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадових осіб, які відповідають за утримання та експлуатацію обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту в тих областях, районах і містах, де ситуація цим рішенням визнана незадовільною.

За результатами вжитих заходів поінформувати до 30 червня 2023 року Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Кабінету Міністрів України:

1) визначити статус обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення;

2) визначити посадову особу зі складу Кабінету Міністрів України, яка координуватиме та контролюватиме процес приведення обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту до належного стану як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення;

3) забезпечити проведення системних заходів щодо перевірки належного стану обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту;

4) створити комісію на чолі з Віце-премʼєр-міністром з відновлення України — Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України для перевірки стану мостових споруд;

5) внести до 31 липня 2023 року в установленому порядку до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до:

Кримінального кодексу України в частині, що стосується посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до таких обʼєктів;

Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині встановлення (посилення) відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів (власників) за неналежне утримання, експлуатацію обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до приміщень, які визначені як укриття, у разі оголошення сигналу тривоги;

Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» в частині встановлення відповідальності субʼєктів містобудування за неналежне проектування та будівництво захисних споруд цивільного захисту;

законодавчих актів щодо надання повноважень працівникам Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій стосовно прийняття рішень про притягнення до передбаченої законом України відповідальності балансоутримувачів (власників) обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту за порушення вимог щодо належного утримання, експлуатації таких обʼєктів, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них у разі оголошення сигналу тривоги;

законодавчих актів стосовно зобовʼязання забудовників під час будівництва житлових будинків, закладів освіти та інших будівель соціальної інфраструктури планувати підземні захисні споруди цивільного захисту та/або споруди подвійного призначення на розрахункову чисельність осіб, які проживатимуть / перебуватимуть у житлових будинках, відповідних закладах, будівлях;

законодавчих актів щодо передбачення захисних споруд цивільного захисту та/або споруд подвійного призначення під час проектування та будівництва обʼєктів усіх класів наслідків (відповідальності);

6) забезпечити до 31 липня 2023 року оновлення (розроблення) державних будівельних норм, стандартів у сфері впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту та проектування захисних споруд цивільного захисту із урахуванням світового досвіду та безпекових вимог;

7) опрацювати до 15 липня 2023 року питання щодо виділення органам державної влади, органам місцевого самоврядування додаткового фінансування відповідно до обґрунтованих потреб на облаштування укриттів у закладах з масовим перебуванням людей (заклади охорони здоров’я, соціального захисту тощо) та за результатами прийняти в установленому порядку необхідні рішення.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади до 31 серпня 2023 року забезпечити утримання у постійній готовності наявних захисних споруд цивільного захисту та вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення укриття персоналу обʼєктів критичної інфраструктури та субʼєктів господарювання, що належать до сфери їх управління, шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для укриття працівників. Обласним, Київській міській військовим адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування за результатами обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту:

забезпечити до 30 червня 2023 року вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які за технічними та/або іншими причинами не можуть використовуватися населенням для укриття;

привести до 25 липня 2023 року в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, а також надати онлайн-доступ населенню до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту, створити кол-центри для прийому, обробки та оперативного реагування на звернення громадян, розробити електронні мапи укриттів, чат-боти та інші інформаційні ресурси;

вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 відсотків населення, зокрема шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів.

Автор: Наталья Мамченко

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