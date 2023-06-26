Обновили автоматизированную систему исполнительного производства: что изменилось

ГП «НАИС» улучшило функционал Автоматизированной системы исполнительного производства.

ГП «Национальные информационные системы» 25 июня обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП). Об этом говорится в пресс-службе НАИС.

«В рамках проведеного оновлення було здійснено ряд виправлень у роботі функціоналу системи, направлених на покращення роботи користувачів АСВП, зокрема:

- реалізовано технічну можливість для органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та у яких відкриті депозитні рахунки у АТ «КБ «Приватбанк», здійснювати в АСВП контроль за фактичним виконанням надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій (списання), пред’явлених до виконання в електронній формі;

- забезпечено відображення на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України, зокрема Автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру боржників відомостей, в тому числі контактної інформації, про організацію (приватного виконавця), яка діє на підставі заміщення по іншій організації (приватного виконавця);

- на вимогу АТ «Державний ощадний банк України» внесені зміни до структури транспортного файлу-обміну, який використовується під час автоматизованого перерахування коштів з депозитних рахунків та рахунків авансових внесків на рахунки стягувачів в частині збільшення кількості допустимих символів у полі «Номер документа», - сказано в сообщении.

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