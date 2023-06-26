Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. В Украине

Обновили автоматизированную систему исполнительного производства: что изменилось

14:57, 26 июня 2023
ГП «НАИС» улучшило функционал Автоматизированной системы исполнительного производства.
Обновили автоматизированную систему исполнительного производства: что изменилось

ГП «Национальные информационные системы» 25 июня обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП). Об этом говорится в пресс-службе НАИС.

«В рамках проведеного оновлення було здійснено ряд виправлень у роботі функціоналу системи, направлених на покращення роботи користувачів АСВП, зокрема:

- реалізовано технічну можливість для органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та у яких відкриті депозитні рахунки у АТ «КБ «Приватбанк», здійснювати в АСВП контроль за фактичним виконанням надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій (списання), пред’явлених до виконання в електронній формі;

- забезпечено відображення на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України, зокрема Автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру боржників відомостей, в тому числі контактної інформації, про організацію (приватного виконавця), яка діє на підставі заміщення по іншій організації (приватного виконавця);

- на вимогу АТ «Державний ощадний банк України» внесені зміни до структури транспортного файлу-обміну, який використовується під час автоматизованого перерахування коштів з депозитних рахунків та рахунків авансових внесків на рахунки стягувачів в частині збільшення кількості допустимих символів у полі «Номер документа», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України