Оновили Автоматизовану системи виконавчого провадження: що змінилося

ДП «НАІС» покращило функціонал Автоматизованої системи виконавчого провадження.

ДП «Національні інформаційні системи» 25 червня оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Про це йдеться у пресслужбі НАІС.

«В рамках проведеного оновлення було здійснено ряд виправлень у роботі функціоналу системи, направлених на покращення роботи користувачів АСВП, зокрема:

- реалізовано технічну можливість для органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та у яких відкриті депозитні рахунки у АТ «КБ «Приватбанк», здійснювати в АСВП контроль за фактичним виконанням надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій (списання), пред’явлених до виконання в електронній формі;

- забезпечено відображення на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України, зокрема Автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру боржників відомостей, в тому числі контактної інформації, про організацію (приватного виконавця), яка діє на підставі заміщення по іншій організації (приватного виконавця);

- на вимогу АТ «Державний ощадний банк України» внесені зміни до структури транспортного файлу-обміну, який використовується під час автоматизованого перерахування коштів з депозитних рахунків та рахунків авансових внесків на рахунки стягувачів в частині збільшення кількості допустимих символів у полі «Номер документа», - сказано у повідомленні.

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