Норвезького автодилера оштрафували за продаж авто до рф

Норвезька компанія має сплатити 50 тисяч норвезьких крон (близько 4,6 тисяч доларів).

Норвезький автодилер має сплатити 50 000 норвезьких крон (близько 4,5 тис. євро) за порушення санкцій після того, як продав автомобіль до росії. Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

У липні минулого року Міністерство закордонних справ подало доповідь до Норвезької поліційної служби безпеки (PST), в якій автодилер підозрювався у продажу автомобіля типу Hongqi E-HS9 до рф.

"Ми поговорили з компанією про те, що сталося. Менеджер добре співпрацював з нами, але йому було важко довести дотримання положень закону. Ми дійшли висновку, що правила були порушені", – розповіли в PST.

У поліції підтверджують, що це перший випадок, коли норвезьку компанію покарали за порушення антиросійських санкцій.

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