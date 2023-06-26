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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

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  1. В мире

Норвежского автодилера оштрафовали за продажу авто в рф

18:49, 26 июня 2023
Норвежская компания должна выплатить 50 тысяч норвежских крон (около 4,6 тысячи долларов).
Норвежского автодилера оштрафовали за продажу авто в рф

Норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в россию. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

В июле прошлого года Министерство иностранных дел подало доклад в Норвежскую полицейскую службу безопасности (PST), в котором автодилер подозревался в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в рф.

"Мы поговорили с компанией о том, что произошло. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены", – рассказали в PST.

В полиции подтверждают, что это первый случай, когда норвежскую компанию наказали за нарушение антироссийских санкций. 

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