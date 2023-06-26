Норвежского автодилера оштрафовали за продажу авто в рф

Норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в россию. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
В июле прошлого года Министерство иностранных дел подало доклад в Норвежскую полицейскую службу безопасности (PST), в котором автодилер подозревался в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в рф.
"Мы поговорили с компанией о том, что произошло. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены", – рассказали в PST.
В полиции подтверждают, что это первый случай, когда норвежскую компанию наказали за нарушение антироссийских санкций.
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