Норвежского автодилера оштрафовали за продажу авто в рф

Норвежская компания должна выплатить 50 тысяч норвежских крон (около 4,6 тысячи долларов).

Норвежский автодилер должен заплатить 50 000 норвежских крон (около 4,5 тыс. евро) за нарушение санкций после того, как продал автомобиль в россию. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

В июле прошлого года Министерство иностранных дел подало доклад в Норвежскую полицейскую службу безопасности (PST), в котором автодилер подозревался в продаже автомобиля типа Hongqi E-HS9 в рф.

"Мы поговорили с компанией о том, что произошло. Менеджер хорошо сотрудничал с нами, но ему было трудно доказать соблюдение положений закона. Мы пришли к выводу, что правила были нарушены", – рассказали в PST.

В полиции подтверждают, что это первый случай, когда норвежскую компанию наказали за нарушение антироссийских санкций.

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