Порядок отмены решения о госрегистрации нормативно-правовых актов: разъяснение

Отмена решения государственной регистрации осуществляется независимо от времени государственной регистрации нормативно-правового акта.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что отмена решения о государственной регистрации нормативно-правового акта осуществляет орган государственной регистрации, проведший государственную регистрацию этого акта. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта є:

- виявлення обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта;

- набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта протиправним (незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним повністю або в окремій його частині;

- одержання повідомлення від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), або припинення дії регуляторного нормативно-правового акта або окремих його положень відповідно до статті 28 цього Закону;

- висновок Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України, міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї та практиці Європейського суду з прав людини;

- виявлення порушень або недотримання вимог пунктів абзацу чотирнадцятого пункту 13, пункту 16 Положення суб’єктом нормотворення;

- подання органу державної реєстрації копії документа про скасування нормативно-правового акта, прийнятого суб’єктом нормотворення виключно без дотримання вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності (зокрема правил нормопроєктувальної техніки);

- інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

У разі надходження до Міністерства юстиції України скарги на нормативно-правовий акт, зареєстрований територіальним органом Міністерства юстиції України, або в разі виявлення Міністерством юстиції України під час перевірки зареєстрованого територіальним органом Міністерства юстиції України нормативно-правового акта, що суперечить чинному законодавству, Міністерство юстиції України має право скасувати рішення про державну реєстрацію такого акта.

Скасування рішення про державну реєстрацію здійснюється незалежно від часу державної реєстрації нормативно-правового акта», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.