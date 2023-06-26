В «Слуге народа» хотят штрафовать за содержание укрытий в ненадлежащем состоянии

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести штрафы в размере до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за содержание укрытий в ненадлежащем состоянии.

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых председатель правоохранительного комитета парламента Сергей Ионушас зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9362-1 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации фонда защитных сооружений гражданской защиты, которым, среди прочего, предлагается повысить штраф за препятствование проверкам представителей ГСЧС, а также ввести штраф за содержание укрытий в ненадлежащем состоянии.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 185-14 Создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты и установить, что препятствование осуществлению проверок представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В случае рецидива в течение года после наложения взыскания, счет нарушителя может похудеть на 500-1000 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого указанным проектом Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 175-3 Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и предусмотреть штрафы за содержание укрытий в ненадлежащем состоянии в размере на первый раз от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за рецидив от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Требования к содержанию и эксплуатации укрытий изложены в приказе МВД «Об утверждении требований по вопросам использования и учета фонда защитных сооружений гражданской защиты»

Согласно документу, оборудование простейших укрытий должно обеспечивать возможность непрерывного пребывания в них населения не менее 48 часов.

С этой целью простейшие укрытия обеспечиваются:

местами для сидения (лежания) – скамейками, нарами, стульями, кроватями и т.п.;

емкостями с питьевой (из расчета 2 л в сутки на одного человека, подлежащего укрытию) и технической водой (при отсутствии централизованного водоснабжения);

контейнерами для хранения продуктов питания;

плотно закрывающимися выносными баками для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений);

резервным искусственным освещением (электрическими фонарями, свечами, керосиновыми лампами и т.п.);

первичными средствами пожаротушения (в соответствии с установленными нормами для помещений соответствующего функционального назначения);

средствами оказания медицинской помощи;

средствами связи и оповещения (телефоном, радиоприемником);

шанцевым инструментом (лопатами штыковыми и совковыми, ломами, топорами, пилами-ножовками по дереву, по металлу и т.п.).

Простейшие укрытия обеспечиваются дополнительным оборудованием, инструментами и инвентарем в соответствии с нормами, установленными для защитных сооружений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается сажать на срок от 3 до 8 лет, если из-за закрытого укрытия погибли люди.

Автор: Ярослав Конощук

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