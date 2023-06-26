Денис Маслов: В случае вручения одному из судей сообщения о подозрении все судьи такого суда будут подлежать проверке

Законодатели, по словам Дениса Маслова, готовят механизм, по которому в случае вручения подозрения в любом суде кому-либо из судей, по решению ВСП все судьи такого суда будут подлежать проверке, в том числе, по источникам происхождения их имущества

Вручение подозрения одному из судей определенного суда будет вести к проверке всех судей на предмет совершения дисциплинарных нарушений, невыполнения обязанностей или источников происхождения их имущества. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Соответствующая проверка будет производиться по решению Высшего совета правосудия.

«Евросоюз положительно оценил результаты судебной реформы в Украине. Нам удалось перезагрузить работу двух органов – Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Предстоит еще много работы, но ее необходимо закончить, ведь от этого зависит успех других реформ и нашего государства в целом», - отметил политик.

Далее сайт Верховной Рады сообщает, дословно, со ссылкой на Дениса Маслова, что «он добавил, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия».

Возможно, имеет место описка, ведь Высший совет правосудия уже прошел проверку – Этический совет провел проверку добропорядочности членов ВСП и кандидатов в Совет правосудия.

Далее пресс-служба Верховной Рады приводит цитату Дениса Маслова о том, что подлежать проверке будут все судьи, если по одному из коллектива будет вручено подозрение.

«Когда в любом суде кому-то из судей вручено обоснованное сообщение о подозрении, то должен быть имплементирован механизм, согласно которому в соответствии с решением ВСП все судьи такого суда будут подлежать проверке на предмет совершения дисциплинарных нарушений, неисполнения обязанностей или источников происхождения их имущества . Соответствующие шаги сейчас нарабатываются», – сказал парламентарий.

По его словам, целью таких действий является восстановление доверия общества к этим институтам и судьям. И в этом направлении власти готовы на наиболее решительные шаги.

Денис Маслов напомнил, как на днях, обращаясь к участникам конференции в Лондоне, Президент Владимир Зеленский четко заявил, что Украина будет ассоциироваться с честным судом, равно как она сейчас ассоциируется со смелостью.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 июня СНБО принял ряд решений по судебной власти. В частности, было сообщено, что судей Верховного Суда ждут проверки добропорядочности и потенциальной причастности к коррупционным преступлениям.

Также сообщалось, что судей ждут проверки с помощью «детектора лжи», а проверки украинских судей на добродетель в целом могут стать регулярными.

Кроме того, будет ужесточена уголовная ответственность за совершение судьями, прокурорами и адвокатами коррупционных преступлений, а кандидатов на должности судей будут проверять с помощью «детектора лжи».

Также Большую Палату Верховного Суда ждет перезагрузка.

Автор: Наталья Мамченко

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