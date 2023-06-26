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Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

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Денис Маслов: У разі вручення одному з суддів повідомлення про підозру, всі судді такого суду будуть підлягати перевірці

11:29, 26 червня 2023
Законодавці, за словами Дениса Маслова, готують механізм, за яким у разі вручення підозри в будь-якому суді комусь із суддів, за рішенням ВРП всі судді такого суду будуть підлягати перевірці, у тому числі, щодо джерел походження їхнього майна.
Денис Маслов: У разі вручення одному з суддів повідомлення про підозру, всі судді такого суду будуть підлягати перевірці

Вручення підозри одному з суддів певного суду буде вести до перевірки всіх суддів на предмет вчинення дисциплінарних порушень, невиконання обов’язків чи джерел походження їхнього майна. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Відповідна перевірка буде проводитися за рішенням Вищої ради правосуддя.

«Євросоюз позитивно оцінив результати судової реформи в Україні. Нам вдалося перезавантажити роботу двох органів - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Попереду ще багато роботи, але її необхідно закінчити, адже від цього залежить успіх інших реформ і нашої держави загалом» - зазначив політик.

Далі сайт Верховної Ради повідомляє, дослівно, з посиланням на Дениса Маслова, що «він додав, що, надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя».

Можливо, має місце описка, адже Вища рада правосуддя вже пройшла перевірку – Етична рада провела перевірку доброчесності членів ВРП і кандидатів до Ради правосуддя.

Далі прес-служба Верховної Ради наводить цитату Дениса Маслова стосовно того, що підлягати перевірці будуть всі судді, якщо стосовно одного з колективу буде вручено підозру.

«Коли в будь-якому суді комусь із суддів вручене обґрунтоване повідомлення про підозру, то має бути імплементований механізм, за яким відповідно до рішення ВРП всі судді такого суду будуть підлягати перевірці на предмет вчинення дисциплінарних порушень, невиконання обов’язків чи джерел походження їхнього майна. Відповідні кроки нині напрацьовуються», - сказав парламентарій.

За його словами, метою таких дій є відновлення довіри суспільства до цих інституцій та суддів. І в цьому напрямку влада готова на найбільш рішучі кроки.

Денис Маслов нагадав, як днями, звертаючись до учасників конференції в Лондоні, Президент Володимир Зеленський чітко заявив, що Україна буде асоціюватися з чесним судом, так само як вона зараз асоціюється зі сміливістю.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 червня РНБО ухвалила низку рішень щодо судової влади. Зокрема, було повідомлено, що суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність і потенційну причетність до корупційних злочинів.

Також повідомлялось, що суддів чекають перевірки за допомогою «детектору брехні», а перевірки українських суддів на доброчесність в цілому, можуть стати регулярними.

Крім того, буде посилена кримінальна відповідальність за скоєння суддями, прокурорами та адвокатами корупційних злочинів, а кандидатів на посади суддів будуть перевіряти за допомогою «детектора брехні».

Також Велику Палату Верховного Суду чекає перезавантаження.

Автор: Наталя Мамченко

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