Велику Палату Верховного Суду чекає перезавантаження – РНБО

Руслан Стефанчук повідомив, що порядок обрання суддів Верховного Суду до складу Великої Палати буде змінено.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 23 червня повідомив, що згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони буде удосконалено порядок обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати.

Також, за словами спікера парламенту, буде запроваджено механізм відкликання суддів ВП ВС зборами суддів відповідних касаційних судів.

Таким чином, фактично стане можливим перезавантаження діючого складу Великої Палати Верховного Суду.

Відповідні зміни будуть внесені у Закон «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, що після затримання у травні голови Верховного Суду Всеволода Князєва під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що у корупційній схемі можуть бути задіяні 13 суддів Великої Палати Верховного Суду. Також, під час обшуків, мічені долари були знайдені у трьох суддів Великої Палати ВС. Втім, судді Великої Палати вирішили не складати свої повноваження, а, навпаки, у червні відновили розгляд справ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 червня РНБО ухвалила низку рішень щодо судової влади. Зокрема, було повідомлено, що суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність і потенційну причетність до корупційних злочинів.

Також повідомлялось, що суддів чекають перевірки за допомогою «детектору брехні», а перевірки українських суддів на доброчесність в цілому, можуть стати регулярними.

Крім того, буде посилена кримінальна відповідальність за скоєння суддями, прокурорами та адвокатами корупційних злочинів, а кандидатів на посади суддів будуть перевіряти за допомогою «детектора брехні».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.