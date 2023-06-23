Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. Публікації
  2. / Верховний Суд

Велику Палату Верховного Суду чекає перезавантаження – РНБО

20:41, 23 червня 2023
Руслан Стефанчук повідомив, що порядок обрання суддів Верховного Суду до складу Великої Палати буде змінено.
Велику Палату Верховного Суду чекає перезавантаження – РНБО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 23 червня повідомив, що згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони буде удосконалено порядок обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати.

Також, за словами спікера парламенту, буде запроваджено механізм відкликання суддів ВП ВС зборами суддів відповідних касаційних судів.

Таким чином, фактично стане можливим перезавантаження діючого складу Великої Палати Верховного Суду.

Відповідні зміни будуть внесені у Закон «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, що після затримання у травні голови Верховного Суду Всеволода Князєва під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що у корупційній схемі можуть бути задіяні 13 суддів Великої Палати Верховного Суду. Також, під час обшуків, мічені долари були знайдені у трьох суддів Великої Палати ВС. Втім, судді Великої Палати вирішили не складати свої повноваження, а, навпаки, у червні відновили розгляд справ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 червня РНБО ухвалила низку рішень щодо судової влади. Зокрема, було повідомлено, що суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність і потенційну причетність до корупційних злочинів.

Також повідомлялось, що суддів чекають перевірки за допомогою «детектору брехні», а перевірки українських суддів на доброчесність в цілому, можуть стати регулярними.

Крім того, буде посилена кримінальна відповідальність за скоєння суддями, прокурорами та адвокатами корупційних злочинів, а кандидатів на посади суддів будуть перевіряти за допомогою «детектора брехні».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду