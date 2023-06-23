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Большую Палату Верховного Суда ждет перезагрузка – СНБО

20:41, 23 июня 2023
Руслан Стефанчук сообщил, что порядок избрания судей Верховного Суда в состав Большой Палаты будет изменен.
Большую Палату Верховного Суда ждет перезагрузка – СНБО

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 23 июня сообщил, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны будет усовершенствован порядок избрания судей Верховного Суда в состав Большой Палаты.

Также, по словам спикера парламента, будет введен механизм отзыва судей БП ВС собраниями судей соответствующих кассационных судов.

Таким образом, фактически станет возможной перезагрузка действующего состава Большой Палаты Верховного Суда.

Соответствующие изменения будут внесены в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, что после задержания в мае главы Верховного Суда Всеволода Князева во время получения неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в коррупционной схеме могут быть задействованы 13 судей Большой Палаты Верховного Суда. Также, во время обысков меченые доллары были найдены у трех судей Большой Палаты ВС. Впрочем, судьи Большой Палаты решили не слагать свои полномочия, а, наоборот, в июне возобновили рассмотрение дел.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 июня СНБО принял ряд решений относительно судебной власти. В частности, было сообщено, что судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность и потенциальную причастность к коррупционным преступлениям.

Также сообщалось, что судей ждут проверки с помощью «детектора лжи», а проверки украинских судей на добропорядочность в целом могут стать регулярными.

Кроме того, будет ужесточена уголовная ответственность за совершение судьями, прокурорами и адвокатами коррупционных преступлений, а кандидатов на должности судей будут проверять с помощью «детектора лжи».

Автор: Вячеслав Хрипун

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