На гражданина США составили протокол за управление автомобилем без должной категории, однако суд не принял доводы полиции: решение суда

Суд отметил, что категории прав на управление автомобилем в США и в Украине тождественны.

Иллюстративное фото, образец водительского удостоверения штата Нью-Йорк, США

Приморский районный суд Одессы отказался наложить штраф на гражданина США, в отношении которого патрульные полицейские составили протокол за отсутствие права на управление соответствующим транспортным средством.

Как отмечено в материалах дела, 22 марта 2023 года в центре Одессы патрульные полицейские остановили автомобиль Tesla Model S с номерами украинской государственной регистрации.

Автомобилем управлял гражданин США Адам Г., предоставивший полицейским водительское удостоверение, выданное в октябре 2022 года в штате Нью-Йорк (США).

Впрочем, полицейские решили, что соответствующее удостоверение не дает гражданину США права на управление автомобилем на территории Украины. Они составили в отношении американца протокол по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему право управления таким транспортным средством) Кодекса об административных правонарушениях.

Однако Адам Г. не согласился с такими действиями патрульных и обжаловал протокол в суде.

Американец отметил, что имел при себе водительское удостоверение международного образца, соответствующее приложению 6 к Конвенции «О дорожном движении» от 8.11.1968. Его водительское удостоверение было выдано уполномоченным органом в установленном законом порядке 21 октября 2022 г. штатом Нью-Йорк. Именно это водительское удостоверение он и предъявил патрульным полицейским сразу после остановки. Срок действия водительского удостоверения - до 23.08.2026, следовательно, удостоверение является действующим, что исключает состав правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 126 КоАП.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что согласно п. 30 «Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами», которое утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 08.05.1993 г. № 340, лица, временно находящиеся на территории Украины, имеют право на управление транспортными средствами при наличии международного водительского удостоверения и водительского удостоверения иностранного государства, не соответствующего требованиям Международной конвенции о дорожном движении 1968 года, но записи в котором выполнены или продублированы буквами латинского алфавита, или в случае наличия водительского удостоверения иностранного государства, отвечающего требованиям Международной конвенции о дорожном движении 1968 года, записи в котором выполнены или продублированы буквами латинского алфавита. Согласно пункту 2 статьи 41 Глава IV Конвенции «О дорожном движении» от 08.11.1968, ратифицированной с оговоркой и заявлениями Указом Президиума ВС УССР № 2614-VIII от 25.04.74 (Консолидированная версия по состоянию на 26.03.2006 «договаривающиеся стороны будут признавать: а) любое национальное водительское удостоверение, составленное на их национальном языке действительным на своей территории для управления автомобилем, соответствующим категории или категориям транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение, при условии, что указанное удостоверение является действительным».

Суд также указал, что из материалов дела следует, что гражданин США при управлении транспортным средством имел при себе водительское удостоверение, выданное уполномоченным органом штата Нью-Йорк (США) 21.10.2022. Срок действия водительского удостоверения – до 23.08.2026 (запись буквами латинского алфавита). Указанный в водительском удостоверении класс автомобилей DJ, соответствует классу легковых автомобилей категории «B» международного стандарта.

Следовательно, объективная сторона правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 126 КоАП, а именно управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление таким транспортным средством, в данном случае не доказано, поскольку Адам Г. имеет водительское удостоверение иностранного государства (США), которое предоставляет ему право управления соответствующим транспортным средством.

В итоге 21 июня 2023 года производство по делу в отношении гражданина США было закрыто.

Автор: Вячеслав Хрипун

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