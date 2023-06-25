Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда

По результатам заседания СНБО спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал, среди прочего, изменения в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия» о проведении ВСП проверки всех судей Верховного Суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков и подтверждения законности источников происхождения имущества.

Также, по его словам, будет усовершенствован порядок избрания судей Верховного Суда в Большую Палату Верховного Суда и введен механизм их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда постепенно возобновляет рассмотрение дел и пытается «забыть» события мая – июня. Задержание в мае председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который также был и судьей Большой Палаты и заявление САП о возможной причастности к коррупционным действиям еще 13 судей Большой Палаты, нанесли репутации Большой Палаты огромный удар и фактически поставили вопрос о необходимости реформирования этого института. В целом же коррупционный скандал в Большой Палате лишь ярко продемонстрировал наличие кризисных тенденций в деятельности БП ВС. Впрочем, решить их достаточно сложно, если возможно.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, по крайней мере, часть проблем в деятельности Большой Палаты Верховного Суда.

Для чего создавали Большую Палату

Большая Палата Верховного Суда – это классическое порождение судебной реформы 2016 года. Тогда, при создании нового Верховного Суда, возникла идея создания в составе ВС своеобразной «сверхструктуры», полномочия которой были определены следующим образом:

в определенных законом случаях осуществляет пересмотр судебных решений с целью обеспечения одинакового применения судами норм права;

действует как суд апелляционной инстанции в делах, рассмотренных Верховным Судом как судом первой инстанции;

анализирует судебную статистику и изучает судебную практику, осуществляет обобщение судебной практики;

Также было определено, что формируется Большая Палата путем избрания в ее состав по пять судей от каждого кассационного суда. Вместе с председателем Верховного Суда, который входит в Большую Палату по должности, общее количество судей БП ВС достигло 21. Распределение дел на судей, при этом, должно было происходить согласно юрисдикциям, которые они представляют. То есть административные дела попадают к судьям административной юрисдикции, гражданские – к судьям – «цивилистам» и т.д.

Фактически же, Большая Палата должна помогать кассационным судам Верховного Суда решать сложные юридические проблемы, в частности, разрешать споры между юрисдикциями, пересматривать дела после решений ЕСПЧ, формировать судебную практику в спорах с органами судейского управления и т. д.

Все это, по замыслу инициаторов создания Большой Палаты, должно было «стабилизировать» судебную практику, как Верховного Суда, так и различных судебных юрисдикций в целом, сделать правовые позиции более предсказуемыми и понятными для юридического сообщества, бизнеса, зарубежных партнеров Украины и для самих граждан Украины.

Проблемы накапливались, реакции не было

Первые годы деятельности Большой Палаты были достаточно обнадеживающими. Большая Палата действительно смогла решить ряд устаревших правовых и юрисдикционных проблем.

Однако впоследствии в деятельности Большой Палаты стали проявляться своеобразные «деформации». Наиболее известны следующие:

Распределение дел на судей Большой Палаты согласно принципу юрисдикции привело к огромным перекосам в нагрузке на судей Палаты. Оказалось, что наибольшее количество дел в Большой Палате распределяется на судей наиболее загруженных юрисдикций – административной и гражданской. Следовательно, подавляющее большинство рассмотренных Большой Палатой дел – это дела, подготовленные к рассмотрению именно судьями административной и гражданской специализации.

Такое положение вещей постепенно вызвало недовольство некоторых судей БП ВС, которые жаловались на чрезмерную нагрузку. В связи с этим было даже выдвинуто предложение проводить равномерное распределение дел на всех судей БП ВС. Впрочем, указанная идея достаточно сомнительна, учитывая, что готовить дела административной или хозяйственной юрисдикций к рассмотрению, а вместе с ними и соответствующие проекты решений, например, пришлось бы судьям - «криминалистам». Есть определенные сомнениям, что судьи - «криминалисты» подробно разбираются в вопросах административного или хозяйственного права.

Механизм принятия решений Большой Палатой оказался неидеальным. Для того чтобы Большая Палата смогла принять постановление, судье-докладчику по конкретному делу требуется поддержка большинства судей Палаты, полный состав которой, напомним, состоит из 21 судьи.

Необходимость поддержки большинства судей неоднократно приводила к тому, что принятие БП ВС решений шло тяжело и растягивалось во времени. Для того, чтобы постановление БП ВС было проголосовано в том или ином варианте, судья-докладчик должен убедить в своей правоте большинство судей Палаты. На практике постепенно это привело к образованию своеобразных «коалиций» среди судей БП ВС, когда судьи одной юрисдикции поддерживают судей другой юрисдикции, а затем наоборот. В итоге, например, на формирование правовых позиций в хозяйственной юрисдикции могли иметь прямое влияние судьи «уголовной» специализации и наоборот.

Со временем, в своей деятельности Большая Палата все чаще стала допускать отступления не только от правовых позиций ВСУ или кассационных судов ВС, но даже от своих предыдущих правовых позиций. Так, по состоянию на январь 2023 года БП ВС осуществила отступление от прежних правовых позиций 165раз. В частности:

отступление от правовых позиций Верховного Суда Украины – 80 раз

отступление от правовых позиций кассационных судов в составе Верховного Суда – 59 раз

отступление от правовых позиций собственно самой Большой Палаты – 26 раз

Учитывая, что причины таких отступлений не всегда должным образом мотивировались БП ВС, то указанная практика постепенно стала вызывать много нареканий и даже откровенной критики со стороны, как судей судов всех инстанций, так и юридического сообщества в целом.

Фактически же, со временем Большая Палата стала своеобразным «судом в суде», которая, нередко, по собственному усмотрению и пониманию, начала формировать судебную практику, не учитывая предыдущие позиции кассационных судов. По оценкам юридического сообщества, хотя и несколько субъективным, качество решений БП ВС в последние годы заметно упало, если сравнивать с деятельностью Палаты в первые годы ее существования.

«Оторванность» судей БП ВС от своих кассационных судов и сложность коммуникации между кассациями и судьями БП ВС.

Одной из проблем, которая достаточно остро встала в деятельности БП ВС, является то, что некоторые судьи Большой Палаты со временем стали себя считать судьями не столько своих кассационных судов, которых временно командировали в состав БП ВС, а скорее судьями отдельного суда. Они фактически перестали участвовать в работе судейского самоуправления в своих кассациях, не посещают собрания судей кассационных судов, не встречаются с коллегами для обсуждения имеющихся правовых проблем, которые непосредственно касаются дел, которые находятся на рассмотрении БП ВС.

По словам судей кассационных судов, были даже случаи, когда судья, избранный в состав Большой Палаты, сначала обещал «держать» в БП ВС ту или иную правовую позицию, уже определенную кассационным судом. Однако позже, уже в составе Большой Палаты, он менял свою позицию, впоследствии объясняя свои действия тем, что «так произошло» или «иного варианта не было».

Отдельный вопрос – оперативность решения правовых проблем, например, возникших в условиях войны. Дошло даже до того, что во время одного из Пленумов Верховного Суда в 2023 году судьи Кассационного уголовного суда ВС фактически обвинили Большую Палату в нежелании рассматривать представление объединенной палаты КУС ВС относительно проблем правоприменения норм уголовного права в условиях войны.

Как неоднократно «Судебно-юридической газете»рассказывали судьи Верховного Суда, постепенно привлекательность работы в составе Большой Палаты снизилась. Многие судьи ВС считают, что работать в составе огромной коллегии из 21 судьи и убеждать всех в своей правоте - это чрезмерно сложная эмоциональная и моральная задача.

К тому же командировка очередного судьи в состав Большой Палаты означает, что его дела будут распределены на других судей той или иной судебной палаты. Такое положение вещей не вызывает большого энтузиазма у многих судей. В результате, нередко в БП ВС одни и те же судьи работают годами, что в определенной степени нарушает ротационный принцип формирования БП ВС.

Также, со временем, в некоторых кассационных судах даже сложилась практика, когда в состав Большой Палаты выбирали не самых авторитетных судей, а тех, у кого, например, возникли проблемы с пониманием с другими коллегами или даже судей, которые по тем или иным причинам не справлялись с объемом работы в кассационных судах.

Также, со временем, в некоторых кассационных судах даже сложилась практика, когда в состав Большой Палаты выбирали не самых авторитетных судей, а тех, у кого, например, возникли проблемы с взаимопониманием с другими коллегами или даже судей, которые по тем или иным причинам не справлялись с объемом работы в кассационных судах.

Интересно, что обо всех этих проблемах более или менее известно, например, профильному Комитету Верховной Рады и Администрации/Офису Президента. Впрочем, администрация Петра Порошенко в свое время не успела внести коррективы в законодательство, касающееся деятельности БП ВС, а администрация Владимира Зеленского предпочла «косметологические» изменения, например, настаивая на установлении дополнительных процессуальных фильтров для уменьшения доступа дел на рассмотрение Большой Палаты.

Что говорят представители органов судебной власти

Нюансы работы Большой Палаты ВС не оставили в стороне «первых лиц» судебной власти, которые уже высказали свою позицию:

Григорий Усик, председатель Высшего совета правосудия

Сейчас Большая Палата объединяет по пять представителей каждой юрисдикции Верховного Суда — административной, гражданской, уголовной и хозяйственной. И, решая вопрос одной юрисдикции, другие вообще к этому никакого отношения не имеют, потому что у них другая специализация. И выходит, что эти пять человек с помощью тех членов Большой Палаты, которых они перетянут на свою сторону, определяют правовую позицию для судей всей судебной системы. Даже не для суда. Следует признать, что эта часть реформы не удалась.

Станислав Кравченко, председатель Верховного Суда

После общеизвестных майских событий в Верховном Суде, Большая Палата не рассматривала дела по существу. Часть судей Большой Палаты были в отпуске. Впрочем, вопрос, что делать с действующим составом Большой Палаты, до сих пор актуален и понятен. Эта проблема будет обсуждаться с главами всех кассационных судов, а также на заседании самой Большой Палаты, в состав которой я теперь тоже вхожу по должности. По моему мнению, судьи Большой Палаты Верховного Суда, которые осуществляли в ее составе правосудие по состоянию на 18 апреля 2023 года, должны проявить мужество и подать заявления, чтобы вернуться в состав своих кассационных судов. Это нужно сделать для того, чтобы состав Большой Палаты обновился, и таким образом, произошла ее перезагрузка.

Дмитрий Луспеник, секретарь Пленума Верховного суда

Относительно работы Большой Палаты. Судья Верховного Суда не должен критиковать Верховный Суд, и я не критикую Верховный Суд. Впрочем, я являлся членом Конституционной комиссии, когда осуществлялась реформа системы правосудия, и голосовал против создания такого структурного подразделения, как Большая Палата Верховного Суда. На первом судебном форуме, состоявшемся еще в 2018 году, буквально через несколько месяцев работы Верховного Суда, я говорил, что Большая Палата должна работать ad hoc и только в отношении юрисдикции. Определил юрисдикцию – отправил дело в суд по юрисдикции. Исключительную правовую проблему должны решать Большая Палата, возможно, другой орган ad hoc, но эти судьи должны избираться на собрании соответствующих кассационных судов для решения этой исключительной правовой проблемы. Действительно, у нас есть проблема некоторой коммуникации между кассационными судами и Большой Палатой, но на уровне процессуальных механизмов мы ничего не можем поделать. Есть такая идея у многих судей Верховного Суда по реформированию Большой Палаты.

Роман Игнатов, глава Высшей квалификационной комиссии судей

Главной задачей Большой Палаты Верховного Суда является обеспечение стабильной и единой судебной практики. К сожалению, Большая Палата неоднократно отходила от своих правовых позиций. На практике это означает, что судьи, например апелляционной инстанции, принимают то или иное решение Большой Палаты за образец и в соответствии с ним нарабатывают судебную практику. Внезапно судебная практика Большой Палаты меняется, и апелляционные суды также начинают пересматривать свою предыдущую практику и отходить уже от собственных решений. На мой взгляд, такое положение вещей недопустимо.

Что будет с Большой Палатой дальше

Наиболее радикального решения проблемы – ликвидации БП ВС как институции, очевидно, не будет. Не следует также забывать, что Большая Палата является апелляционной инстанцией для Кассационного административного суда ВС по ряду категорий споров.

Наиболее обсуждаемые сейчас идеи – определенное ограничение полномочий Большой Палаты или ее деятельность ad hoc, то есть Большая Палата должна действовать не на постоянной основе, а время от времени собираться для решения конкретных (исключительных) правовых или юрисдикционных вопросов. В остальное время судьи, избранные в состав БП ВС, должны рассматривать дела в кассационных судах в составе обычных коллегий.

Еще один вариант на днях предложил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик. По словам председателя ВСП, полномочия по определению постоянства и единства судебной практики пора вернуть Пленуму Верховного Суда, собственно, как это и было до судебной реформы 2010 года.

«А Большой Палате оставить вопросы обжалования решений, вынесенных во время выборов. Плюс дисциплинарные решения ВСП. А еще - определение юрисдикции, то есть где рассматривать ту или иную категорию дел, потому что это самый быстрый способ, и он не влияет на постоянство. И для этого достаточно, с учетом должности Председателя ВС, 13 членов Большой Палаты — по три из каждой кассации», - отметил Григорий Усик.

Впрочем, пока что Большая Палата все же решила возобновить рассмотрение дел после перерыва.

Как сообщили собеседники «Судебно-юридической газеты» в Верховном Суде, учитывая, что НАБУ и САП не спешат сообщать о новых подозрениях по «делу Всеволода Князева», фактически сосредоточившись на действиях экс-председателя ВС, Большая Палата пока что продолжит работать фактически в предыдущем составе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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