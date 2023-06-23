Зеленский поздравил госслужащих: Спасибо всем, кто при имеющихся условиях и ресурсах делает все, чтобы государство было эффективным

Нам еще предстоит многое сделать, чтобы государственная служба в Украине приблизилась к тем образцам, на которые мы ориентируемся в своей политике, — сказал Президент.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех государственных служащих по случаю их профессионального праздника.

"Сегодня в нашем государстве отмечается День государственной службы. День тех людей, без добросовестности которых не бывает эффективного государства. Конечно, нам еще предстоит многое сделать, чтобы государственная служба в Украине приблизилась к тем образцам, на которые мы ориентируемся в своей политике. Но сейчас я хочу поблагодарить всех тех наших людей, которые при имеющихся условиях и за имеющихся ресурсов в государстве делают все, что от них зависит, чтобы государство было эффективным. Спасибо вам! Каждому и каждому! И поздравляю с Днем государственной службы Украины", - сказал он в видеообращении.

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