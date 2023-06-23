Зеленський привітав держслужбовців: Дякую всім, хто за наявних умов і ресурсів робить усе, щоб держава була ефективною

Нам ще треба багато зробити, щоб державна служба в Україні наблизилася до тих взірців, на які ми орієнтуємось у своїй політиці, — сказав Президент.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх державних службовців з нагоди їхнього професійного свята.

"Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. День тих людей, без сумлінності яких не буває ефективної держави. Звичайно, нам ще треба багато зробити, щоб державна служба в Україні наблизилася до тих взірців, на які ми орієнтуємось у своїй політиці. Але зараз я хочу подякувати всім тим нашим людям, які за наявних умов і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. Дякую вам! Кожному й кожній! І вітаю з Днем державної служби України",- сказав він у відеозверненні.

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