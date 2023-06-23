У «Слузі народу» хочуть саджати на 8 років, якщо через закрите укриття загинули люди

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність в разі, якщо через відсутність доступу до укриття загинули люди.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9362-1 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, яким пропонується запровадити штрафи за неналежний стан укриттів чи відсутність доступу до них та кримінальну відповідальність в разі, якщо через відсутність доступу до укриття загинули люди.

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 175-3 Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та запровадити штрафи за неналежний стан укриттів в розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за рецидив від 500 до тисячі неоподаткованих мінімумів.

Крім цього передбачається запровадження кримінальної відповідальності, в разі, якщо через недоступність укриття чи його неналежний стан загинули люди. Пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 270-2 Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та встановити, що порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення після перевірки укриттів. Раніше, як відомо, через закрите укриття в одному з районів Києва загинули три людини.

Автор: Ярослав Конощук

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