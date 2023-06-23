Мінфін не погоджується з рішенням FATF щодо невнесення рф до «чорного списку» організації

Кожен день зволікання і відсутності належних дій, сприяє подальшому хаосу та руйнуванню, - заявив міністр Марченко.

FATF не внесла росію до свого "чорного списку". З цього приводу Міністерство фінансів України заявило, що не погоджується з таким рішенням. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, рф "безумовно відповідає критеріям для внесення до "чорного списку".

"Має бути консолідована позиція міжнародної спільноти щодо протидії загрозі, яку росія становить для цілісності світової фінансової системи. Необхідно примусити Кремль припинити кричущі порушення міжнародних норм та стандартів FATF. Кожен день зволікання і відсутності належних дій, сприяє подальшому хаосу та руйнуванню", - наголосив Марченко.

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