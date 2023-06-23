Минфин не согласен с решением FATF по невнесению рф в «черный список» организации

Каждый день промедления и отсутствия надлежащих действий способствует дальнейшему хаосу и разрушению, - заявил министр Марченко.

FATF не внесла россию в свой "черный список". На этот счет Министерство финансов Украины заявило, что не соглашается с таким решением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, россия "безусловно отвечает критериям для внесения в "черный список".

"Должна быть консолидирована позиция международного сообщества по противодействию угрозе, которую россия представляет для целостности мировой финансовой системы. Необходимо заставить Кремль прекратить вопиющие нарушения международных норм и стандартов FATF. Каждый день промедления и отсутствия надлежащих действий способствует дальнейшему хаосу и разрушению", - подчеркнул Марченко.

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