Пытался изнасиловать и нанес более 20 ударов ножом: в Киеве вынесли приговор злоумышленнику, напавшему на девушку

Судом объявлен обвинительный приговор 33-летнему мужчине по факту покушения на убийство, соединенного с попыткой изнасилования. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Преступление произошло на проспекте Лобановского в Киеве.
Прокурором в суде доказано, что обвиняемый напал на 19-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой. Схватив потерпевшую за шею, он пытался ее изнасиловать. Девушка сопротивлялась, тогда злоумышленник нанес ей более 20 ударов ножом в разные части тела.
Несмотря на многочисленные ранения, девушка сумела вырваться, благодаря чему ей удалось сохранить свою жизнь.
Приговором Голосеевского районного суда г. Киева нападающий признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Напомним, что во Львове суд наказал злоумышленника, который убил 19-летнюю девушку.
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