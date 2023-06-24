В Киевской области наказали мужчину, который до смерти забил кулаками женщину

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства в Киевской области.

За поддержание публичного обвинения прокурорами Вышгородской окружной прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор мужчине, который до смерти избил знакомую женщину (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

«Прокуроры в суде доказали, что в одном из сел Вышгородского района в декабре 2022 года между знакомыми на почве ревности возник конфликт. Мужчина, пользуясь преимуществом в силе, нанес женщине не менее 22 ударов кулаками по лицу и телу. Потерпевшая скончалась от травматического шока, развившегося от полученных телесных повреждений.

Суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание – 10 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

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