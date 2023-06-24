На Київщині покарали чоловіка, який до смерті забив кулаками жінку

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні вбивства на Київщині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який до смерті побив знайому жінку (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

«Прокурори у суді довели, що у одному з сіл Вишгородського району в грудні 2022 року між знайомими на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік, користуючись перевагою у силі, завдав жінці не менше 22 ударів кулаками по обличчю та тілу. Потерпіла померла від травматичного шоку, який розвинувся від отриманих тілесних ушкоджень.

Суд підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання - 10 років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

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