Зеленський дав термінове доручення звільнити одеського воєнкома Борисова

Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Фото: Цензор.НЕТ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки та повідомив результати. Так, глава держави дав термінове доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова.

Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Крім цього, Зеленський заслухав доповіді командувачів. Ще на Ставці обговорили питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами і темпи зростання виробництва в українському ОПК.

"Заслухав усіх командувачів. Генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов.

Доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Неїжпапи.

Доповідь Служби безпеки України, генерал Малюк.

Доповідь міністра закордонних справ України Кулеби та міністра оборони України Резнікова.

Доповідь міністра стратегпрому Камишіна.

Питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що одеського військкома Борисова, який оскандалився маєтком в Іспанії, поновили на посаді.

Також Давид Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей.

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