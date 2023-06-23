Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. В Україні

Зеленський дав термінове доручення звільнити одеського воєнкома Борисова

18:33, 23 червня 2023
Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.
Зеленський дав термінове доручення звільнити одеського воєнкома Борисова
Фото: Цензор.НЕТ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки та повідомив результати. Так, глава держави дав термінове доручення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова. 

Також Президент розпорядився створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України. 

Крім цього, Зеленський заслухав доповіді командувачів. Ще на Ставці обговорили питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами і темпи зростання виробництва в українському ОПК. 

"Заслухав усіх командувачів. Генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов.

Доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Неїжпапи.

Доповідь Служби безпеки України, генерал Малюк.

Доповідь міністра закордонних справ України Кулеби та міністра оборони України Резнікова.

Доповідь міністра стратегпрому Камишіна.

Питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК", - розповів Зеленський. 

Нагадаємо, що одеського військкома Борисова, який оскандалився маєтком в Іспанії, поновили на посаді. 

Також Давид Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду