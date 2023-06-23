Скандал із одеським воєнкомом Борисовим: Арахамія пообіцяв перевірити всіх воєнкомів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що бере під особистий депутатський контроль розслідування справи одеського воєнкома Євгена Борисова, родина якого має майно в Іспанії на 4,5 мільйона євро. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
«Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку та докладне його висвітлення у засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів та беру під особистий депутатський контроль хід розслідування», – зазначив він.
Також Арахамія має намір ініціювати звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо воєнкомів усіх областей.
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