Скандал із одеським воєнкомом Борисовим: Арахамія пообіцяв перевірити всіх воєнкомів

Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що бере під особистий депутатський контроль розслідування справи одеського воєнкома Євгена Борисова, родина якого має майно в Іспанії на 4,5 мільйона євро. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку та докладне його висвітлення у засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів та беру під особистий депутатський контроль хід розслідування», – зазначив він.

Також Арахамія має намір ініціювати звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо воєнкомів усіх областей.

Раніше ми писали, що у Києві з’явилися оголошення із закликом прибути до військкомату: що вони означають.

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