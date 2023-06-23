Скандал с одесским военкомом Борисовым: Арахамия пообещал проверить всех военкомов

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что взял под личный депутатский контроль расследование дела одесского военкома Евгения Борисова, семья которого владеет имуществом в Испании на 4,5 миллиона евро. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
«Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования», — отметил он.
Также Арахамия намерен инициировать обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки относительно военкомов всех областей.
Ранее сообщалось, что в Киеве появились объявления с призывом прибыть в военкомат: что они означают.
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