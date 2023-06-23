Скандал с одесским военкомом Борисовым: Арахамия пообещал проверить всех военкомов

Арахамия после расследования в отношении одесского военкома Борисова инициирует обращение для проверки военнослужащих всех областей.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что взял под личный депутатский контроль расследование дела одесского военкома Евгения Борисова, семья которого владеет имуществом в Испании на 4,5 миллиона евро. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования», — отметил он.

Также Арахамия намерен инициировать обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки относительно военкомов всех областей.

Ранее сообщалось, что в Киеве появились объявления с призывом прибыть в военкомат: что они означают.

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