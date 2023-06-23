Стало известно, кто имеет право не платить эконалог во время войны

Неуплата эконалога за объекты налогообложения, возникающие на заминированных участках, возможна в случае обязательного выполнения двух условий: подачи заявления о потенциальном загрязнении и принятии соответствующим органом решения об увольнении.

Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила, кто имеет право не платить эконалог во время войны.

Известно, что 6 мая 2023 вступил в силу Закон Украины от 11.04.2023 №3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество».

Согласно Закону перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке (пп. 69.16 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ).

Порядок, которым определены некоторые вопросы формирования Перечня территорий, утвержден постановлением КМУ от 06.12.2022 №1364.

Таким образом, Перечень территорий, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.12.2022 под №1668/39004, используется для определения территорий активных в том числе при взимании экологического налога.

В 2023 году, начиная с 1 января, не начисляется и не уплачивается экологический налог за объекты налогообложения, возникающие на:

территориях, включенных в Перечень территорий;

земельных участках, загрязненных взрывоопасными предметами, или признанных потенциально загрязненными взрывоопасными предметами.

Право не начислять и не уплачивать экологический налог плательщикам за объекты налогообложения, возникающие на Территориях, прекращается с первого числа месяца, следующего за датой, указанной в колонке «Дата завершения боевых действий» соответствующего Перечня территорий Приказа.

Право не начислять и не платить экологический налог плательщикам за объекты налогообложения, возникающие на земельных участках, загрязненных взрывоопасными предметами, начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории (в в том числе, если дата начала обследования опасной территории операторами противоминной деятельности наступает после даты завершения боевых действий или временной оккупации на соответствующей территории) и завершается последним числом месяца, в котором такие земельные участки признаны пригодными для использования.

Период, когда земельные участки считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами, определяется как период, начинающийся с первого числа месяца, на который приходится дата принятия решения органа местного самоуправления – сельским, поселковым, городским советом, военной администрацией или военно-гражданской администрацией (далее – Орган ) о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов на основании заявления налогоплательщика и завершается последним числом месяца, на который приходится одна из нижеприведенных дат:

последний день срока, на который предоставлена льгота по уплате местных налогов и/или сборов в соответствии с принятым решением (в том числе с учетом изменений, внесенных в такое решение);

дата отмены соответствующего решения;

дата начала обследования земельного участка операторами противоминной деятельности или признание земельного участка пригодным для использования,

в зависимости от того, какая из них наступает раньше.

При этом неначисление и неуплата экологического налога плательщиком за объекты налогообложения, возникающие на участках, загрязненных взрывоопасными предметами или признанных потенциально загрязненными взрывоопасными предметами, происходит в случае обязательного выполнения двух условий:

представление в Орган заявления о потенциальном загрязнении земельного участка взрывоопасными предметами;

принятие таким Органом решения об освобождении от взимания платы за землю за земельный участок, указанный в таком заявлении.

Поскольку Кодексом установлено, что земельным участком является часть земной поверхности с установленными границами, определенным местоположением, целевым (хозяйственным) назначением и с определенными по нему правами (пп. 14.1.74 НКУ), то решение о признании такого земельного участка потенциально загрязненным взрывоопасными предметами принимается исключительно в части сформированных земельных участков, имеющих кадастровые номера.

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