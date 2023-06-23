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  1. В Украине

Стало известно, кто имеет право не платить эконалог во время войны

19:00, 23 июня 2023
Неуплата эконалога за объекты налогообложения, возникающие на заминированных участках, возможна в случае обязательного выполнения двух условий: подачи заявления о потенциальном загрязнении и принятии соответствующим органом решения об увольнении.
Стало известно, кто имеет право не платить эконалог во время войны

Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила, кто имеет право не платить эконалог во время войны.

Известно, что 6 мая 2023 вступил в силу Закон Украины от 11.04.2023 №3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество».

Согласно Закону перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке (пп. 69.16 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ).

Порядок, которым определены некоторые вопросы формирования Перечня территорий, утвержден постановлением КМУ от 06.12.2022 №1364.

Таким образом, Перечень территорий, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.12.2022 под №1668/39004, используется для определения территорий активных в том числе при взимании экологического налога.

В 2023 году, начиная с 1 января, не начисляется и не уплачивается экологический налог за объекты налогообложения, возникающие на:

  • территориях, включенных в Перечень территорий;
  • земельных участках, загрязненных взрывоопасными предметами, или признанных потенциально загрязненными взрывоопасными предметами.

Право не начислять и не уплачивать экологический налог плательщикам за объекты налогообложения, возникающие на Территориях, прекращается с первого числа месяца, следующего за датой, указанной в колонке «Дата завершения боевых действий» соответствующего Перечня территорий Приказа.

Право не начислять и не платить экологический налог плательщикам за объекты налогообложения, возникающие на земельных участках, загрязненных взрывоопасными предметами, начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории (в в том числе, если дата начала обследования опасной территории операторами противоминной деятельности наступает после даты завершения боевых действий или временной оккупации на соответствующей территории) и завершается последним числом месяца, в котором такие земельные участки признаны пригодными для использования.

Период, когда земельные участки считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами, определяется как период, начинающийся с первого числа месяца, на который приходится дата принятия решения органа местного самоуправления – сельским, поселковым, городским советом, военной администрацией или военно-гражданской администрацией (далее – Орган ) о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов на основании заявления налогоплательщика и завершается последним числом месяца, на который приходится одна из нижеприведенных дат:

  • последний день срока, на который предоставлена льгота по уплате местных налогов и/или сборов в соответствии с принятым решением (в том числе с учетом изменений, внесенных в такое решение);
  • дата отмены соответствующего решения;
  • дата начала обследования земельного участка операторами противоминной деятельности или признание земельного участка пригодным для использования,
  • в зависимости от того, какая из них наступает раньше.

При этом неначисление и неуплата экологического налога плательщиком за объекты налогообложения, возникающие на участках, загрязненных взрывоопасными предметами или признанных потенциально загрязненными взрывоопасными предметами, происходит в случае обязательного выполнения двух условий:

  • представление в Орган заявления о потенциальном загрязнении земельного участка взрывоопасными предметами;
  • принятие таким Органом решения об освобождении от взимания платы за землю за земельный участок, указанный в таком заявлении.

Поскольку Кодексом установлено, что земельным участком является часть земной поверхности с установленными границами, определенным местоположением, целевым (хозяйственным) назначением и с определенными по нему правами (пп. 14.1.74 НКУ), то решение о признании такого земельного участка потенциально загрязненным взрывоопасными предметами принимается исключительно в части сформированных земельных участков, имеющих кадастровые номера.

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