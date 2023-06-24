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  1. В Украине

На Харьковщине три друга решили «вести бизнес» по продаже наркотиков: им сообщено о подозрении

08:19, 24 июня 2023
На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая производила и сбывала психотропные вещества и прекурсоры.
На Харьковщине три друга решили «вести бизнес» по продаже наркотиков: им сообщено о подозрении
Фото: gp.gov.ua

На Харьковщине правоохранители разоблачили организованную группу, которая производила и сбывала метамфетамин в больших масштабах. Ее участников подозревают в незаконном изготовлении, хранении в целях сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, житель города Лозова решил «вести бизнес» по продаже наркотиков, привлекши к нему двух своих друзей.

Мужчины закупали оптовыми партиями таблетки, содержащие в своем составе прекурсор – псевдоэфедрин. Также они покупали лабораторный иод и красный фосфор.

Из псевдоэфедрина подозреваемые изготовляли метамфетамин. Для предотвращения быстрой порчи его помещали в предварительно заготовленные стеклянные емкости. Дозу метамфетамина в шприце они продавали «клиентам» за 300 гривен, а дозу таблеток с псевдоэфедрином почти за 2000 гривен, отмечают в прокуратуре.

Товар злоумышленники передавали покупателям лично или через закладки, оставляя их в оговоренных местах. Деньги от «бизнеса» мужчины распределяли между собой в заранее оговоренных частях.

На сегодня решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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