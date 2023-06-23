Обновили программное обеспечение ЕГР: что изменилось

Доработан функционал прикладного программного интерфейса ЕГР.

ГП «Национальные информационные системы» 23 июня обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«В рамках проведенного обновления был доработан функционал прикладного программного интерфейса ЕГР, в котором расширен перечень сведений, предоставляемых по запросу на получение детальной информации о субъекте, а именно:

- сведения о структуре собственности юридического лица;

- дополнительные сведения о конечном бенефициарном владельце», - говорится в сообщении.

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