россия использует дельфинов для защиты базы черноморского флота в Севастополе, — британская разведка

По данным Минобороны Британии, рф использует тренированных животных для различных задач.

В последнее время россия усилила защиту базы черноморского флота в оккупированном Севастополе и привлекает для охраны дельфинов-афалин. Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии.

Аналитики отмечают, что еще с лета 2022 года рф начала ужесточать меры безопасности для базы черноморского флота в оккупированном Севастополе. Среди прочего это, по меньшей мере, четыре слоя сеток и боновых заграждений на входе в гавань.

В последние недели, похоже, «линию защиты» дополнили большим количеством специально обученных морских млекопитающих.

«На снимках можно видеть, что количество плавучих отрядов для млекопитающих в гавани почти удвоилось. У них, скорее всего, дельфины-афалины. В Арктике флот также употребляет белуг и тюленей. россия использует тренированных животных для разных задач. Те, которые размещены в гавани Севастополя, скорее всего, находятся там для противодействия дайверам противника», – отмечают в обзоре.

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