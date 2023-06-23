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  1. Общество

23 июня: какой сегодня праздник и главные события в Украине и мире

09:51, 23 июня 2023
23 июня в Украине отмечается День государственной службы.
23 июня: какой сегодня праздник и главные события в Украине и мире
Фото: rada.gov.ua

В пятницу, 23 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 июня отмечают День государственной службы Украины, Международный день розового вина и Международный Олимпийский день.

Также в стране отмечают День Центра специальных операций "А" СБУ.

В Эстонии – День победы, в Люксембурге – Национальный праздник Великого Герцогства Люксембург. День рождения Великого Герцога, в Польше и Никарагуа – День отца, в Казахстане – День полиции, в Молдове – День провозглашения суверенитета, в Канаде – Национальный день памяти жертв терроризма.

День государственной службы

Событие основано ООН в декабре 2002 года. Главная ее цель – привлечение внимания стран-членов к важной роли государственной службы в международном развитии.

4 апреля 2003 года, 20 лет назад, Л. Кучма подписал Указ № 291/2003, который приказывает ежегодно, 23 июня отмечать в Украине новый праздник – "День государственной службы". Праздник вводится с учетом роли "государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства". Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день также отмечают День государственной службы Организации Объединенных Наций.

Международный Олимпийский день

Олимпийские игры сегодня являются важнейшими спортивными событиями и проходят они раз в четыре года. Праздник был введен в честь возвращения мира Олимпийского движения после создания Международного Олимпийского комитета. Главная цель события – призвать как можно больше людей заниматься спортом.

Какой сегодня церковный праздник:

23 июня, в православном календаре – день памяти священномученика Тимофея Прусского. В течение своей жизни он распространял слово Божие, вдохновляя других своим примером. Он организовывал богослужения, проповедовал милосердие и помогал потерянным и нищим. Тимофей был примером смирения и самоотверженности, всегда стараясь помочь другим в их нуждах.

Календарь важных событий за 23 июня:

1888 – В Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому;

1917 - На II Всеукраинском военном съезде в Киеве был провозглашен I Универсал Украинского Центрального Совета;

1940 – Французский генерал Шарль де Голль объявил о создании в Лондоне Французского национального комитета;

1961 – Вступил в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики;

1987 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6 м 3 см;

1990 – началось возвращение крымских татар на родину;

2001 – Начался трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину;

2016 – На референдуме о членстве Великобритании в ЕС большинство его участников (52% за явки 72%) проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза ("Брекзит"). На следующий день премьер-министр Дэвид Кэмерон, главный оппонент "Брекзита", объявил о своем намерении выйти в отставку;

2022 – Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

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